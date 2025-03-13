В Новороссийске горит мусорный полигон

Возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске произошло ночью, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко. Площадь пожара не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По состоянию на 06:33 в тушении участвуют пять пожарных расчетов, дополнительно привлекли четыре машины для подвоза воды, работает спецтехника с грунтом: экскаватор, два бульдозера и четыре самосвала. Сотрудники Новороссийского лесничества дежурят на границе полигона и леса.

Причина пожара будет установлена после завершения тушения и проведения необходимых мероприятий. Андрей Кравченко поручил заместителю и главе района находиться на месте.

Ранее, мажоритарная доля (71,67%) оператора мусорного полигона в Новороссийске — ООО «Терра-Н» — перешла к Александру Чекрыгину. Он же является руководителем московского АО «Бизнес Альянс», которому принадлежат ООО «Краснодарский региональный экологический оператор», ООО «КПО Староминский» и др. Мусорный полигон находится в урочище горы Щелба, недалеко от села Абрау-Дюрсо, рядом с густонаселенным жилым массивом. Его вместимость составляет 160 тыс. т отходов в год.

На свалке регулярно возникают пожары. По мнению экологов, вероятно, процесс внутреннего горения уже необратим, и по мере накопления метана свалка будет периодически воспламеняться.

Алина Зорина