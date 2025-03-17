Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 марта

11:14. Опасность атаки БПЛА в Краснояружском районе Белгородской области — РСЧС.

10:47. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

10:27. За прошлую неделю средства на спецсчета для покупки нового жилья получили 63 пострадавших белгородца, в том числе 52 человека — из последнего федерального транша на 2,5 млрд руб. Еще 86 жителей региона зарегистрировали право собственности на новое жилье. Также за прошедшую неделю спецсчета открыли 396 человек. На этой неделе выплаты на такие счета получат еще 333 жителя. Об этом сообщили в облправительстве.

10:25. По последним данным, из 243 млн руб., поступивших в Белгородскую область в рамках январского транша от правительства РФ, единовременные выплаты предоставлены 943 пострадавшим от обстрелов ВСУ на общую сумму 48,9 млн руб. На это неделе выплаты в размере 15, 75 и 150 тыс. руб. получат еще 66 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

10:18. Ракетная опасность объявлена в Курской области — МЧС.

10:04. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 33 боеприпасов и 57 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили десять частных домовладений и два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9:54. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

9:23. 18:20 16 марта до 7:00 17 марта дежурные средства ПВО сбили над Россией 72 беспилотника, в том числе 36 над Курской областью, семь — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны.

8:44. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

6:44. В Липецкой области отменили режим воздушной опасности, введенный в 19:18 16 марта. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

2:27. Отбой атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев. Она была введена в 19:20 16 марта.