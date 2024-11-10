Курские беженцы недостаточно сертифицированы

В воскресенье в Курске у здания правительства собрались жители приграничных районов, вынужденные покинуть дома из-за боевых действий. Они жаловались, что не могут получить обещанные жилищные сертификаты. Представители администрации пообещали им встретиться во вторник и детально обсудить ситуацию. Это уже второй за неделю митинг вынужденных переселенцев: ранее жители Большесолдатского района добились таким образом встречи с чиновниками. Губернатор Курской области Алексей Смирнов признал, что люди недостаточно информированы о предоставляемой помощи. По его словам, сертификаты на жилье выделены уже 2,5 тыс. семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Курске у здания правительства собрались жители приграничных районов, бежавшие из своих домов из-за боев с вооруженными силами Украины

Фото: кадр видео «Подслушано Суджа» / @overhearsudga В Курске у здания правительства собрались жители приграничных районов, бежавшие из своих домов из-за боев с вооруженными силами Украины

Фото: кадр видео «Подслушано Суджа» / @overhearsudga

В воскресенье, 10 ноября, несколько десятков человек собрались на площади перед зданием правительства Курской области. Судя по видеозаписи, опубликованной во «ВКонтакте» в паблике «Подслушано Суджа», они решили «привлечь внимание к своей ситуации». Напомним, в ходе российско-украинского вооруженного конфликта в начале августа ВСУ вторглись в Курскую область. Из-за этого более 150 тыс. человек были вынуждены бежать из приграничных районов. Среди прочего власти региона пообещали выдавать людям жилищные сертификаты — в первую очередь многодетным семьям и тем, чьи дома были полностью разрушены в результате боевых действий.

Судя по видеозаписи, собравшиеся на площади жители приграничья были недовольны темпами выдачи сертификатов.

К ним вышел врио замминистра внутренней и молодежной политики Анатолий Дроган. Он предложил перейти в общественную приемную, чтобы составить коллективное обращение. Однако люди отказались покинуть площадь. «Я хотел бы видеть тех, кто является инициатором данной акции. Поскольку это публичная незаконная акция, вас толкают сейчас на незаконные действия»,— сказал тогда господин Дроган. Его слова возмутили собравшихся, поэтому чиновник пояснил свою мысль: «Почему незаконная? Мы живем сейчас в режиме КТО». Напомним, в ночь на 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который допускает возможность ограничений ряда прав и свобод граждан «для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка».

Также Анатолий Дроган попытался убедить жителей области, что ситуация в приграничье «не зависит» от региональных властей. «Власть никого из врагов не толкала на границу, это война»,— сказал он. Однако собравшиеся напомнили чиновнику, что речь идет не о войне, а о специальной военной операции. В итоге митингующих попросили собраться во вторник — обещано, что на встрече будут присутствовать глава Суджанского района Александр Богачев, а также заместители губернатора.

Это уже вторая публичная акция беженцев за прошедшую неделю. В четверг, 7 ноября, возле здания правительства Курской области собрались жители Большесолдатского района, также пострадавшего в ходе боевых действий.

Люди жаловались на высокую стоимость аренды жилья и недоступность жилищных сертификатов. После этого с ними встретились замгубернатора Роман Денисов, зампред правительства Евгений Лобов, глава района Владимир Зайцев и сенатор Алексей Кондратьев. «Все обсуждаемые сегодня вопросы находятся у меня на ежедневном контроле и на контроле у губернатора области,— заверил господин Зайцев.— На сегодняшний день в администрацию района подано 472 заявления по разрушенным от обстрелов домам, из них 191 домовладение уничтожено полностью. Уважаемые земляки, я искренне сопереживаю каждому из вас и разделяю горе тех, кто потерял жилье и своих близких. Уверяю вас, как только позволит обстановка, будет выработана конкретная методика действий муниципальных и областных властей и начнется процесс восстановления наших территорий». Также на встрече было обещано прорабатывать каждое обращение в индивидуальном порядке.

Проблема выдачи жилищных сертификатов обсуждалась на прошлой неделе в Москве на встрече губернатора Курской области Алексея Смирнова с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным и министром финансов Антоном Силуановым.

По предварительным оценкам, на выплаты переселенцам из приграничных районов региона может потребоваться 100 млрд руб., которых нет в региональном бюджете.

Сейчас местные власти составляют списки людей, которым положены жилищные сертификаты, для предоставления в федеральные ведомства. Отдельно власти региона ввели компенсацию аренды жилья для жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова. Деньги смогут получить те семьи, расходы которых на аренду жилья и коммунальные услуги превышают 22% среднего совокупного дохода.

Господин Смирнов на встрече в Москве заявил, что знает о недовольстве жителей Большесолдатского района. «Считаю, что это в первую очередь говорит о недостаточном информировании людей о предоставляемых и разрабатываемых мерах поддержки»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он поручил подчиненным регулярно встречаться с жителями приграничных регионов и разъяснять им механизм выдачи сертификатов. По словам губернатора, их получили уже около 2,5 тыс. семей.

Сергей Толмачев, Воронеж; Иван Тяжлов