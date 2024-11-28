Суджанский район Курской области возглавил Юрий Дмитрюков

Врио главы Суджанского района Курской области назначен Юрий Дмитрюков. В администрации района сообщили, что к исполнению обязанностей он приступит 3 декабря. Господину Дмитрюкову 63 года, он индивидуальный предприниматель, является членом «Единой России» и председателем совета депутатов города Суджи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Суджанского района Александр Богачев (справа), новый глава Юрий Дмитрюков (в центре)

Фото: Администрация Суджанского района Бывший глава Суджанского района Александр Богачев (справа), новый глава Юрий Дмитрюков (в центре)

Фото: Администрация Суджанского района

Вчера, 27 ноября, депутаты представительного собрания Суджанского района утвердили сложение полномочий предыдущего главы района Александра Богачева. Как рассказывал «Ъ», его отставка была анонсирована после протестов местных жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала вторжения вооруженных сил Украины. Люди жаловались на отсутствие помощи и на медленную выдачу жилищных сертификатов за разрушенное жилье. Суджанский район является наиболее пострадавшим от вторжения муниципалитетом Курской области.

Депутаты утвердили отставку господина Богачева со второго раза. По итогам первого голосования шесть депутатов высказались за, шесть — против, а еще шесть воздержались. После долгих споров 17 депутатов все же поддержали отставку.

Сергей Толмачев, Воронеж