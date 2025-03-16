Ситуация в Курской области остается напряженной: по данным “Ъ”, 16 марта российские военные продолжали наступление на позиции ВСУ к западу от райцентра Суджа, у населенного пункта Гоголевка и в лесопосадках в 4 км к востоку от Олешни. В то же время безопасный доступ в саму Суджу, которая была освобождена еще 13 марта, пока затруднен, в чем убедился корреспондент “Ъ” Дмитрий Сотак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Въезд в освобожденную Суджу пока небезопасен из-за активности украинской артиллерии и дронов

Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ Въезд в освобожденную Суджу пока небезопасен из-за активности украинской артиллерии и дронов

Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ

Рано утром 15 марта корреспондент “Ъ” получил возможность отправиться к центру Суджи со снайперским отрядом бойцов «группы Аида» спецназа «Ахмат». По предварительным данным было известно, что в городе еще остаются мирные жители, но доступ к ним затруднен из-за частого и порой беспорядочного артиллерийского огня с украинской стороны с использованием кассетных боеприпасов. Впрочем, несмотря на это, в городе работают спешенные группы по эвакуации местных жителей. Например, на показанном бойцами корреспонденту “Ъ” с телефона видео пожилые женщины в сопровождении военных перебирались по полуразрушенному мосту через реку Суджу на улице Чехова.

«Сейчас ВСУ работают по всем целям. По группам людей от 3–4 человек — неважно, эвакуация ли работает, пресса или гражданские, не говоря уже о военных. Для них разницы нет вообще никакой»,— рассказывал по дороге командир отряда с позывным Гром.

По его словам, в воздухе над Суджей до сих пор кружат множество разведывательных и ударных беспилотников — как российских, так и украинских.

Буквально спустя 20 минут корреспондент “Ъ” смог убедиться в этом лично. Когда машина с сопровождающими остановилась в безопасном месте, пространство примерно в 3–4 км от нас наполнилось звуками артиллерийских «прилетов». Беспокойства добавлял и зуммер оповещения переносного детектора дронов, имевшегося в наличии у бойцов. Поэтому было принято коллективное решение: во избежание напрасных жертв машина дальше не поедет. Уже на обратном пути мы увидели, как в сторону линии боевого соприкосновения летела тройка вертолетов: Ка-52, Ми-28 и Ми-8. «Сейчас отстреляются ракетами с кабрирования и улетят»,— удовлетворенно прокомментировал Гром.

Напомним, о взятии под контроль Суджи Минобороны РФ официально сообщило 13 марта. В тот день, как вспоминают российские военные, опасность попасть в городе под удар дрона или ствольной артиллерии не была столь высокой, как сейчас. Это может быть связано с развертыванием артиллеристов и групп беспилотных систем ВСУ на новых позициях. В течение нескольких дней до этого небо над городом и его окрестностями, естественно, было в разы «чище».

Как стало известно корреспонденту “Ъ” из бесед с военными, вывести из Суджи часть людей и техники украинцам удалось в период между 8 и 10 марта, когда была инициирована операция «Поток», ставшая отправной точкой к взятию райцентра.

Отступление части украинской группировки, по всей видимости, стало возможным из-за совокупности факторов — в частности, из-за дождливой и туманной погоды и в связи с тем, что все внимание наступающих было сконцентрировано на самой Судже, а не на расширении выступа к автодороге с Юнаковки, по которой проходила основная линия снабжения ВСУ.

На дорогах и в зданиях Суджи осталось много мин различных типов, но для их обезвреживания необходимо установление периметра безопасности от украинских дронов, чтобы саперы могли войти в черту города и начать работу. Тем временем российские военные завершают зачистку города от бойцов ВСУ, которые не смогли его покинуть и засели в подвалах. «Немножко осталось, мы справимся»,— уверенно резюмировал Гром на пути к базе «группы Аида».