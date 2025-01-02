С конца декабря в России продали более 360 тыс. детских билетов со скидкой 50%

Уже 14 российских авиакомпаний предоставляют 50-процентную скидку на детские билеты, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, с конца декабря авиакомпании продали более 360 тыс. таких билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«7 тыс. детей уже осуществили перелет с такой скидкой, поэтому 14 числа мы завершим полностью исполнение поручения (Владимир Путина.— "Ъ") и доложим президенту»,— сказал господин Ядров во время поездки в аэропорт Внуково (цитата по ТАСС).

Господин Путин во время «Итогов года» 19 декабря поручил урегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты. Он сказал, что авиакомпании пользуются лазейками и не предоставляют им положенную скидку 50%. «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» в том же месяце ввели скидки для детей на перелеты по России. Вице-премьер Виталий Савельев пообещал, что такая скидка начнет действовать 14 января.

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