«Барселона» ушла с минуса в плюс

«Барселона» одержала, вполне вероятно, ключевую победу в «золотой гонке» чемпионата Испании. Лидерство в турнире она удержала, одолев в гостях со счетом 4:2 одного из двух своих конкурентов — «Атлетико», хотя в середине второго тайма казалось, что каталонцы, уступавшие — 0:2, и о ничьей вряд ли могут мечтать. Золото «Барселоне» сулит не только ее форма, но и календарь: львиную долю оставшихся матчей, в том числе с ближайшим преследователем «Реалом», она проведет дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казавшийся безнадежным матч против «Атлетико» «Барселона» (слева — автор победного гола Ламин Ямаль) смогла выиграть, забив два гола в компенсированное время

Фото: Susana Vera / Reuters Казавшийся безнадежным матч против «Атлетико» «Барселона» (слева — автор победного гола Ламин Ямаль) смогла выиграть, забив два гола в компенсированное время

Фото: Susana Vera / Reuters

После окончания этого матча 28-го тура чемпионата Испании Sport.es не поленился и проверил то, что в принципе и так было понятно на уровне ощущений, но нуждалось в подтверждении цифрами. С ними то, что совершила «Барселона», выглядело особенно эффектно. И цифры нашлись. Тренирующий «Атлетико» Диего Симеоне возглавил мадридский клуб еще в 2011 году. И при нем, не став, конечно, эталоном футбольного лоска — таким, как та же «Барселона» или «Реал», он превратился в эталон устойчивости. То есть всем прекрасно известно, как трудно в принципе пробить всегда дисциплинированный и собранный «Атлетико». А уж если он получает хотя бы крохотное преимущество, позволяющее сконцентрироваться на обороне, то пробить и вовсе невероятно сложно. А уж если это преимущество измеряется двумя голами…

Так вот, выяснилось, что в «эпоху Симеоне», на которую пришлись аж 662 официальных матча, никому из соперников «Атлетико» до сих пор не удавалось взять верх, уступая с такой разницей.

А случай с «Барселоной» ведь вообще совсем особенный. Ладно, если бы ее погоня началась рано. Но дело-то в том, что времени на нее у каталонцев оставался минимум. Даже если бы она встречалась с каким-нибудь податливым аутсайдером, такой трюк воспринимался бы как поразительный. А тут — сделанный из бетона, имеющий запас «Атлетико».

Счет он открыл на излете первого тайма, когда Антуан Гризманн, Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес раскроили передачами внезапно растерявшуюся каталонскую защиту. Альварес в середине прошлой недели погубил «Атлетико» в Лиге чемпионов, допустив в серии послематчевых пенальти, увенчавших его противостояние в 1/8 финала с «Реалом», редчайшее и, пожалуй, исключительно благодаря его незадачливости оказавшееся предметом дискуссий нарушение — «двойное касание». С ударом в игре чемпионата он справился. А уже во втором тайме защита «Барселоны» рухнула еще раз, упустив Александра Сёрлота.

Шла 70-я минута. И со стороны все смотрелось как не подлежащий обжалованию приговор «Барселоне».

Фанаты «Реала», который накануне обыграл «Вильярреал», наверняка уже принялись устраивать второй подряд праздник. Получалось же, что это он будет лидером после тура. Осечка «Барселоны» представлялась неминуемой.

И тут-то пошла погоня. Один гол каталонцы отыграли почти сразу же — когда Роберт Левандовский, лучший бомбардир чемпионата, продемонстрировал фирменное умение палить почти без обработки, записав в актив 22-й мяч в турнире. Следующий — через несколько минут: отличился вышедший на замену Ферран Торрес. Это уже было, учитывая репутацию «Атлетико», чем-то похожим на чудо. Но этим всплеском дело не ограничилось.

Игрок хозяев Маркос Льоренте, стараясь объяснить провал своей команды, вспоминал про слишком изнурительный — с дополнительным временем, перестрелкой одиннадцатиметровыми — матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. Но в любом случае он был, конечно, безумно неожиданным, этот провал.

«Атлетико» вроде бы еще подавал признаки жизни, проводил неплохие атаки, даже чуть не вышел вперед после прорыва промазавшего Сёрлота.

Но в компенсированное время пропустил два подряд гола — от Ламина Ямаля, которому помог рикошет, и Феррана Торреса, воспользовавшегося тем фактом, что тылы полетевших вперед мадридцев поредели, как зимний лес. А тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик исполнял у бровки, глядя на эти, какие-то дикие танцы.

Когда он говорил про «исключительную важность» победы, то, разумеется, нисколько не преувеличивал. Она вообще тянет на такую, что может восприниматься как решающая в «золотой гонке» чемпионата.

После лихой мадридской встречи на верхушке таблицы — «Реал» и опережающая его по дополнительным показателям «Барселона». «Атлетико» отстал от тандема на четыре очка, и это уже немаленькое расстояние. Причем у каталонцев матч в запасе по сравнению с конкурентами — встреча из предыдущего тура против «Осасуны», которая была перенесена из-за смерти члена медицинского штаба гранда Карлеса Миньярро.

И огромное значение, видимо, имеет календарь. В нем у «Барселоны» еще 11 матчей в первенстве. И семь из них она сыграет на своем поле. А в этом списке и матч против «Реала», который состоится 11 мая.

Алексей Доспехов