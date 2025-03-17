Чемпионаты и кубки европейских стран
Чемпионат Испании
28-й тур. «Вильярреал»—«Реал» 1:2 (Фойт, 7 — Мбаппе, 17, 23). «Леганес»—«Бетис» 2:3 (Раба, 2, 44 — Иско, 64 (пен.); Бакамбу, 78; Кучо Эрнандес, 82). «Севилья»—«Атлетик» 0:1 (Йерай Альварес, 84). «Атлетико»—«Барселона» 2:4 (Хулиан Альварес, 45; Сёрлот, 70 — Левандовский, 72; Торрес, 78, 90+8; Ямаль, 90+2).
Положение команд. 1. «Барселона» — 60 очков (после 27 матчей). 2. «Реал» — 70. 3. «Атлетико» — 56. 4. «Атлетик» — 52. 5. «Бетис» — 44. 6. «Вильярреал» — 44.
Кубок Английской лиги
Финал. «Ливерпуль»—«Ньюкасл» 1:2 (Кьеза, 90+4 — Бёрн, 45; Исак, 52).