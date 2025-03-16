«Зенит» уступил и подвинулся

В одном из главных матчей весенней части чемпионата России «Спартак» дома взял верх над «Зенитом» — 2:1 — благодаря дублю Кристофера Мартинса и скинул петербуржцев со второго места. Единоличным лидером первенства стал «Краснодар», одолевший — 1:0 — в гостях «Ростов».

У московского матча был красивый антураж из-за заполненных под завязку трибун большого российского футбольного стадиона и вполне соответствующее ему и значению игры содержание. Преобладала в нем, конечно, не острота, которой, когда все настолько принципиально, редко бывает много, а плотность. Тут никто не хотел уступать, и каждый хотел быть героем: отвоевать хотя бы крошечный плацдарм, продраться сквозь выставленные на пути барьеры хотя бы на метр-два вперед.

Некоторое время поводов для оптимизма было побольше у тех, кто симпатизировал гостям. У «Зенита» быстро созрел выглядевший со стороны недурным шанс, загубленный корявым ударом Саши Зделара. В это мгновение все, кто его видел, наверняка вспомнили о состоявшемся неделю назад воронежском выезде зенитовцев — с подлым фанатским уханьем и ответом на него в виде среднего пальца Вендела, заработавшего дисквалификацию. Не будь ее, на месте Зделара, вероятно, оказался бы бразильский лидер «Зенита».

У «Спартака» с толковыми ударами по воротам не срасталось полтайма — до эпизода, в котором Кристофер Мартинс аккуратно, но чересчур слабо, чтобы смутить голкипера Евгения Латышонка, послал мяч головой в угол.

Затем, правда, был отрезок серьезного спартаковского преимущества.

Но «Зенит» его переварил и вроде бы снова намекнул на то, что готов в этом матче играть с позиции сильного. Так что все происшедшее на излете первого тайма должно было стать для него настоящим шоком.

Кристофер Мартинс в этой встрече даже на фоне бодрых партнеров выделялся двужильностью. Однако незадолго до перерыва «Спартак» едва не потерял его. Упав после очередного единоборства, Мартинс скорчился от боли, а его жесты недвусмысленно указывали на выбитое плечо. Казалось, вот-вот будет замена. Но Мартинс, пострадав, остался на поле, а спустя несколько минут Маркиньюс загнал в ловушку решившего в районе средней линии пробежаться поперек поля Густаву Манутана, и тот мяч потерял. Он достался как раз Кристоферу Мартинсу, который громадными, словно разъяренный Кинг-Конг, шагами помчался вперед. Вариантов у него было немало. Выбрал самый очевидный и самый верный — пальнул с двух с половиной десятков метров. Латышонок мяч зацепил, но задержать не сумел.

А градус накала снижаться, естественно, не собирался, держался на экстремальном уровне. И плотность, строгость из этой игры никуда не уходили, что, по идее, было к выгоде «Спартака». Он-то вел в счете.

«Зениту» этим вечером было безумно тяжело. Так тяжело, как нечасто бывает.

Но он все же почти выбрался из ямы благодаря игроку, за которого зимой не пожалел €35 млн.

Луис Энрике в этом матче, бывало, увлекался, портил перспективные атаки необязательным дриблингом. Но когда «Зениту» его мастерство было особенно необходимо, он не подвел. Маневр был простым — смещение с края к центру с ударом, однако исполнение — идеальным.

Все шло к ничьей. Но не дошло из-за того, что «Зенит» слегка сфальшивил, выходя от своих ворот, и нарвался на перехват. А через мгновение Кристофер Мартинс уже подставлял ногу под прострел, чтобы превратиться в героя главнейшего. Его дубль позволил «Спартаку» одержать победу и опередить «Зенит» в таблице по дополнительным показателям, выйдя на второе место с трехочковым отставанием от ставшего единоличным лидером «Краснодара».

В закончившемся чуть раньше матче с участием краснодарцев долго шел футбол вязкий, как клей. Такой футбол, что было понятно, что каждый момент тут будет на вес золота. При этом ощущения настаивали, что если кто-то, скорее всего, такой момент и заработает, то отнюдь не формальный фаворит. Никуда не было деться от того факта, что «Ростов» чуть энергичнее, чуть злее, что у него лучше работают фланги.

А во втором тайме был отрезок, когда можно было подумать, что краснодарцам ни за что не уцелеть. Даже непонятно, как они выкрутились.

Очередной заброс мяча в штрафную заставил ростовские трибуны реветь от наслаждения.

Ну невозможно было на первый взгляд придумать хотя бы одну причину, по которой гол после удара Мохаммада Мохеби можно отменить. Не за что зацепиться. Но тут включился VAR, и оказалось, что зацепиться есть за что. Мяч на ногу Мохеби лег после неудачной попытки партнера Николая Комличенко пробить через себя. А на видеоповторе было чересчур четко видно, что Комличенко, когда исполнял свои «ножницы», задел ногу Диегу Косты. Дурацкий, вряд ли хоть на что-то повлиявший, но фол. И арбитру Павлу Кукуяну пришлось еще раз «взрывать» трибуны — уже гулом негодования, отменяя взятие ворот.

А вскоре резкий проход вдоль левой бровки Константина Кучаева увенчался навесом, не разминувшимся с головой Егора Голенкова. Ростовский форвард направлял мяч в дальний верхний угол так, что голкипер Станислав Агкацев мог и не стараться до него добраться: траектория такая, что никакой прыжок не поможет. Помог каркас ворот. Мяч стукнулся в него где-то в районе крестовины.

И вот этот мучившийся, чудом избежавший бед «Краснодар», который уже смотрелся чуть ли не обреченным, умудрился сразу после такой трепки кольнуть в ответ. Мозес Кобнан подобрал мяч и, не доходя до штрафной, запустил его так удачно, что он пересек ленточку в сантиметре от стойки.

«Ростов», столкнувшись с несправедливостью судьбы, брыкался, изо всех сил стремясь все исправить, раскрываясь, переводил дух после страшных наскоков «Краснодара» — таких, как тот, на острие которого очутился Джон Кордоба. Но ничего не изменилось. Приблизившийся вплотную к краху лидер взял в этом матче верх.

Алексей Доспехов