Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 85 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex снизился на 1,32%, до 84,35 руб., следует из данных Investing.com. Курс американской валюты опустился ниже 85 руб. впервые с 11 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Курс евро на внебиржевом рынке снижается на 1,15%, до 91,9 руб. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 15–17 марта,— 85,56 руб., евро — 93,61 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль начал укрепляться после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трапом, который состоялся 12 февраля. На этом фоне курс доллара на российском рынке падал ниже 90 руб. К концу месяца внебиржевой курс доллара впервые с августа 2024-го опустился ниже 85 руб.

О ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ FM» «Доллар привлекает курсом».