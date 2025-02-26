Доллар привлекает курсом

Доллар на внебиржевом рынке находится на многомесячном минимуме, но за наличную валюту придется ощутимо переплатить. 25 февраля курс на Forex в моменте пробил отметку в 85 руб. Центробанк на 26 февраля установил показатель для доллара — 86,63 руб. Однако в столичных обменниках за единицу американской валюты просят около 90 руб. Банки в основном предлагают клиентам доллары старого образца, за новые купюры придется доплатить комиссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

“Ъ FM” обзвонил обменники и выяснил, что курс может меняться несколько раз в день:

— Остались только купюры старой серии. Курс — 88,55 руб. Он может меняться в течение дня, но пока держится. *** — Есть доллары только старого образца. — По какому курсу? — От 3 тыс. руб. — 88 руб. До 3 тыс. руб. — 90,5 руб. — В наличии они у вас есть? — Да, есть. — Минут через 30 курс будет такой же? — Да, наверное. *** — Курс — 91,5 руб. — Доллары старого или нового образца? — Скорее всего, нового. — Если я минут через 30 подойду, то курс будет такой же? — Да-да-да. *** — Есть в наличии. Продаем за 91,55 руб. Но обращаем ваше внимание, что курс указан на текущий момент. Может поменяться. Мы его не бронируем. — У вас доллары нового образца или старого? — Есть нового образца в наличии. *** — На текущий момент продажа по 93 руб. Но курс может поменяться, поэтому мы будем продавать уже по факту обращения. Сейчас есть купюры нового образца.

Рубль начал укрепляться после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля. В нынешних условиях мало шансов на сокращение спреда между официальным, внебиржевым и реальным курсами, отмечает зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов: «Мы работаем по наличной валюте в рамках тех объемов, которые нам приносят. Если у нас появляется какая-то валюта, купюры, то мы ее покупаем, потом продаем другим клиентам. Вся страна ограничена в наличных денежных средствах иностранных государств, поэтому мы живем в рамках того объема, который есть на нашем рынке.

Исходя из этого, устанавливается курс. Если будут появляться возможности по приобретению наличной иностранной валюты или каким-либо образом мы будем получать ее, не только покупая с рынка, то, конечно, да, мы будем приближаться к условно официальному курсу. Эти курсы будут сближаться. До начала специальной военной операции официальный курс Банка России, то есть который устанавливается в обменниках, был близок. Управление валютным курсом в текущей ситуации — эта такая достаточно творческая, но при этом счетная задача. Если мы понимаем, что, допустим, в конкретной точке остается ограниченный объем валюты, то курс, соответственно, меняется — он становится выше. Таким образом банк регулирует свою доходность.

Если валюта есть и спроса нет, то курс идет ниже, чтобы спровоцировать продажи. Когда у нас ограниченный объем валюты и при этом точка очень хорошая, то, естественно, курс повышается».

Официальный курс евро на среду составил менее 91 руб. Юань зафиксирован на уровне 11,80 — это на 26 коп. меньше предыдущего показателя. На бирже китайская валюта в моменте торговалась по 11,68 руб.

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Далила Цельбель