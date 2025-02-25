Внебиржевой курс доллара впервые с августа опускался ниже 85 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке Forex опускался ниже 85 рублей впервые с 30 августа 2024 года, следует из данных Investing.com. Американская валюта зафиксировалась на этом уровне к 14:05 мск. По состоянию на 20:10 доллар торговался по 86,59 руб. (–1,31%).

Курс евро на внебиржевом рынке снижался на 1,12%, до 90,8 руб. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 25 февраля,— 88,2 руб., евро — 92,5 руб.

Рубль начал укрепляться после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля. На следующий же день капитализация российского рынка по индексу MOEX достигла 7,05 трлн руб., прибавив 0,5 трлн с закрытия основной сессии.

Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Рубля им».