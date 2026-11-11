Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 146

Петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы с 00:47 мск. Как минимум два самолета, летевшие в Санкт-Петербург, были вынуждены приземлиться в Хельсинки. Из-за ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области также возможны задержки рейсов в аэропорту Калининграда, сообщала Росавиация.