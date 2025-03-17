ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 33 боеприпасов и 57 БПЛА. Никто не пострадал. Разрушения получили десять частных домовладений и два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе села Журавлевка, Красная Нива и Красный Хутор атаковали пять беспилотников, два из которых сбила система ПВО. Обошлось без последствий.

В Борисовском районе села Богун-Городок и Цаповка попали под удар двух БПЛА. В первом населенном пункте пострадали два помещения сельхозпредприятия.

В Валуйском округе город Валуйки, села Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка, Логачёвка, Новопетровка и Шелаево атаковали 13 дронами, два из которых подавили. В Шелаеве были повреждены шесть частных домовладений, легковушка и коммерческий объект, в Двулучном — частное домовладение. Сегодня ночью из-за сброса взрывных устройств с БПЛА разрушения получили по одному частному домовладению в селах Долгое и Кукуевка.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый обстреляли с помощью 11 боеприпасов. Пострадавших и повреждений нет.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский и селам Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз ударили с помощью шести боеприпасов и девяти беспилотников. Последствий не обнаружено.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка, Репяховка и Староселье обстреляли с помощью четырех снарядов и 13 БПЛА. В селе Репяховка поврежден легковой автомобиль.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Ржевка, хуторам Марьино и Панков ударили с помощью 12 боеприпасов и 15 дронов, 12 из которых подавили. Сегодня ночью в селе Муром из-за попадания снаряда был уничтожен частный дом.

Сутками ранее ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 26 различных боеприпасов и 77 беспилотников. В результате пострадали четыре человека, зафиксирован ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова