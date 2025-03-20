Разрушительная риторика

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За два месяца на посту президента США Дональд Трамп подтвердил репутацию одного из самых активных публичных политиков современности. Правда, его словесные интервенции чаще приводят не к созидательным, а разрушительным последствиям. Пока лишь добрые слова в адрес автомобиля Tesla принесли прибыль компании его друга Илона Маска. Заявление о создании государственных крипторезервов вопреки ожиданиям не поддержало, а обвалило биткойн. Воинственная риторика и введение пошлин на товары Канады, Мексики, Китая и ЕС не только нанесли удар по рынкам упомянутых стран, но и потрясли фондовый рынок США. Похоже, инвесторов не убедило инаугурационное заявление нового президента о том, «золотой век Америки начинается прямо сейчас». По подсчетам Bloomberg, только за первый месяц правления тарифная риторика уронила фондовый индекс S&P500 на 4,8%, а совокупная капитализация входящих в индекс американских компаний потеряла $3,4 трлн. Как ранее писали «Деньги», по расчетам французского Центра исследований проблем индустриализации CEMI, тарифные войны могут стоить США до 1,3% ВВП и будут способствовать разгону инфляции, с которой ФРС так долго боролась.