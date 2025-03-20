Трамп разогрел инвестиции

Внешняя политика американского президента начала оказывать влияние на финансовые рынки. Переговоры США и России привели к рекордному притоку спекулятивного капитала в Европу. Развернутая Трампом тарифная война стала причиной массовой распродажи фондов развивающихся стран во главе с Китаем. Российские инвесторы, воодушевленные потеплением отношений США и России, активно скупают паи фондов акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В феврале европейские фонды акций испытали сильнейший за десятилетие приток инвестиций. Об этом свидетельствуют отчеты Bank of America (BofA, учитывающие данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)). По оценке «Денег», за четыре недели, завершившихся 5 марта, клиенты фондов, ориентированных на европейские акции, вложили свыше $12 млрд. Это почти в десять раз выше средств, выведенных месяцем ранее ($1,26 млрд), и первый положительный результат с мая 2024 года. Больше инвесторы вкладывали в такие фонды в августе 2015 года.

О восстановлении популярности европейских активов говорит и февральский опрос глобальных портфельных менеджеров, проведенный аналитиками BofA. В анкетировании приняли участие 205 управляющих фондами с суммарными активами $482 млрд. По данным опроса, количество управляющих, чьи вложения в акции европейских компаний оказались выше индикативного уровня, на 12% превзошло число тех, у кого эта доля была ниже. За месяц перевес оптимистов вырос на 11 процентных пунктов (п. п.) и на 36 п. п. с начала года. Респонденты впервые за несколько лет назвали европейский индекс EuroStoxx потенциально самым быстрорастущим индексом на горизонте до конца 2025 года. Такого мнения придерживаются 22% управляющих. Американский индекс Nasdaq с долей 18% опустился на вторую строчку.

Ставка на мир

Массовая скупка акций европейских компаний началась после первых телефонных переговоров президентов России и США 12 февраля. Через неделю состоялись первые переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. В последующие недели контакты продолжились. Хотя прорыва в переговорах не произошло, сближение сторон по ряду вопросов, включая работу посольств, инвесторы восприняли положительно.

Следствием стал интерес к европейским акциям, которые на фоне отказа Европы от дешевого российского сырья и других санкционных издержек были сильно перепроданы в последние три года. По оценке «Денег», с февраля 2022 года по декабрь 2024-го мировые инвесторы забрали из фондов Европы около $240 млрд. «Налаживание поставок нефти и газа, промышленного сырья позволило бы ослабить ценовое давление и открыло бы больше пространства для маневра для ЕЦБ в смягчении ДКП»,— полагает аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Привлекают мировых инвесторов и планы стран ЕС резко увеличить расходы на оборону на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что США не готовы на своих плечах нести основное бремя расходов по обеспечению европейской безопасности. В ответ на это лидеры стран Евросоюза провели в начале марта саммит, на котором в том числе был согласован план по укреплению обороноспособности объемом €800 млрд. В частности, Германия планирует ослабить «долговой тормоз» для увеличения расходов на оборону и увеличить финансирование инфраструктуры. «Инвесторы ожидают, что большие инфраструктурные расходы приведут к росту прибыли большего числа европейских компаний»,— считает директор по инвестициям, начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказывает и смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ. 6 марта европейский финансовый регулятор осуществил очередное снижение базовой ставки на 0,25 п. п., до 2,65%, менее чем за год она опустилась на 1,5 п. п. «Инвесторы верят, что европейская экономика восстанавливается, положительное влияние на нее оказывает как смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ, так и надежды на скорое завершение российско-украинского конфликта, что должно привести к оживлению экономической жизни в регионе и хотя бы частичному восстановлению экономических связей с Россией»,— считает начальник отдела доверительного управления «КСП Капитал УА» Дмитрий Хомяков.

Развитый интерес

Мировые инвесторы активно наращивали вложения в акции компаний и из других развитых стран. По оценкам «Денег», суммарный приток на рынки developed markets за последние четыре недели составил почти $82 млрд, что на $35 млрд больше привлечений начала года. Основной приток средств пришелся на американские фонды. За месяц фонды этой категории привлекли от клиентов более $47 млрд против $39 млрд месяцем ранее.

Высокому интересу инвесторов на акции американских компаний способствует политика президента США Дональда Трампа, нацеленная на поддержку американского бизнеса и повышение его конкурентоспособности. «Трамп утверждает, что планирует стимулировать экспорт товаров и блокировать импорт в страну. Он собирается добиваться снятия санкций с американских товаров и вводить ограничения на все, что будет препятствовать выходу американских компаний на рынок»,— говорит СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко. Такие сигналы, на ее взгляд, практически не оставляют альтернативных трактовок, тем более когда за обещаниями следуют реальные действия — например, фактическое введение пошлин в отношении товаров из Китая, Мексики и Канады, которое последовало с небольшим временным лагом после заявлений. «Такой подход становится мощным стимулом для вложений в США»,— полагает госпожа Хандошко.

Охотно увеличивают мировые инвесторы вложения и в японские фонды. По оценкам «Денег», суммарный приток в такие фонды составил по итогам минувшего месяца $3,8 млрд, улучшив результат предыдущего месяца на $1 млрд. По мнению портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, инвестиции в Японию — классическая ставка на рефляцию и корпоративные реформы Государственного пенсионного инвестиционного фонда страны (GPIF). Локальные фонды также активно покупают акции, играя вдолгую на реформах в корпоративном секторе. «Ослабленная иена добавляет экспортерам ценовое преимущество, а локальный ритейл активно перекладывается в акции, пытаясь спасти сбережения от обесценения»,— отмечает госпожа Николаева.

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Под давлением торговых войн

Пессимизм царит на рынках развивающихся стран. По оценкам «Денег», за четыре недели месяца клиенты фондов, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, забрали $15,2 млрд, что втрое выше потерь рынков месяцем ранее. В целом с начала года эта категория фондов потеряла более $20 млрд. «Новая торговая война создает риск замедления глобального экономического роста, поэтому инвесторы предпочитают хеджирование и защитные инструменты. Это подтверждает устойчивый спрос на золото»,— обращает внимание Алина Попцова.

Наиболее быстро выводятся деньги из фондов Китая. По данным EPFR, за месяц мировые инвесторы вывели из них $16,7 млрд. Это более чем втрое выше привлечений месяцем ранее. «Медвежьи» настроения инвесторов связаны с разворачивающейся между Китаем и США торговой войной. С 1 февраля Трамп ввел 10-процентные пошлины на китайские товары, на что Пекин ответил пошлинами на импортируемые из США уголь, СПГ, нефть, сельхозтехнику и автомобили. Под давлением продаж оказались фонды Индии и Бразилии, которые потеряли в виде оттоков соответственно $1,3 млрд и $353 млн.

В ожидании новых санкций и начала действия тарифов со стороны США инвесторы не спешат вкладываться в регионы, которые подвержены внешним шокам. Алена Николаева обращает внимание на внутренние проблемы стран БРИКС, которые оказывают негативное влияние на настроения инвесторов. «Китай продолжает бороться с долговым кризисом в секторе недвижимости, Индия переживает коррекцию после многолетнего перегрева фондового рынка плюс потенциально является таргетом для тарифов Трампа, а Бразилия сталкивается с политической неопределенностью и снижением спроса на сырьевые товары на фоне замедления Китая»,— анализирует госпожа Николаева.

Российский противоход

Из общей картины развивающихся стран выбиваются российские фонды акций. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, чистый приток средств в фонды российских акций составил по итогам минувшего месяца 2,6 млрд руб. ($28,8 млн при среднем курсе 90,12 руб./$ на внебиржевом рынке), что на треть ниже объема средств, выведенного месяцем ранее. Это первый результат со знаком плюс с июля минувшего года.

Аппетит к риску у россиян вырос на фоне бурного роста рынка акций, после слухов о сближении позиций США и России по разрешению украинского кризиса. 25 февраля индекс Московской биржи впервые с мая минувшего года поднялся выше 3300 пунктов. По итогам отчетного периода он остановился на отметке 3263,6 пункта, что на 11,5% выше значений месячной давности. «Бычьим» настроениям инвесторов способствовало и решение Банка России в феврале сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Этот шаг способствовал снижению доходности депозитов, так как банки начали закладывать в прогнозы переход регулятора к более низкой ключевой ставке.

Иван Евишкин