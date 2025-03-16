77 украинских БПЛА атаковали Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 26 различных боеприпасов и 77 беспилотников. В результате обстрелов ранения получили четыре местных жителя, повреждены четыре жилых дома, грузовой и легковой автомобили, две надворные постройки, социальный объект и инфраструктура водоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

В Белгородском районе, включая Малиновку и села Веселая Лопань, Красный Хутор, Отрадное и Старая Нелидовка, было выпущено семь боеприпасов и совершено пять атак беспилотников, все из которых были сбиты системой ПВО. Последствий нет.

В Борисовском районе село Цаповка подверглось артиллерийскому обстрелу из шести боеприпасов без последствий.

В Валуйском муниципальном округе атакованы город Валуйки, где повреждены частный дом и грузовой автомобиль, а также поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Логачевка, Новопетровка, Орехово, Пристень, Соболевка, Сухарево, Шведуновка, хутора Жердевка, Кургашки и Лобковка 35 БПЛА. Из них 24 подавлены и сбиты системой ПВО. В Селе Долгое в результате падения взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранения получила женщина. Ей оказали медицинскую помощь, лечение продолжается амбулаторно. Здесь же повреждены два частных дома, надворная постройка, социальный объект и инфраструктурный объект водоснабжения.

В Волоконовском районе села Волчья Александровка и хутор Плотвянка подверглись атаке трех беспилотников, два из которых были сбиты.

В Грайворонском округе пострадали поселок Горьковский, села Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Пороз. В результате обстрела выпущено два артиллерийских снаряда, налеты совершили шесть беспилотников, один из которых сбили. В Новостроевке-Первой полностью уничтожена надворная постройка.

Город Губкин атаковали беспилотником самолётного типа. По уточненнным данным, три мирных жителя, включая двоих детей, получили ранения. 7-летний мальчик и его 10-летний брат госпитализированы в Старооскольскую окружную детскую больницу с осколочными ранениями и баротравмой, их состояние удовлетворительное. Мать мальчиков в тяжелом состоянии со множественными ранениями находится в Губкинской ЦРБ. Повреждено частное домовладение.

В Краснояружском районе в поселке Прилесье и селах Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка и Репяховка зафиксировано три обстрела с выпуском восьми боеприпасов. Зафиксированы десять БПЛА, из которых восемь были сбиты. В селе Репяховке поврежден легковой автомобиль на парковке предприятия.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Дмитриевка, Муром, Ржевка и хутор Панков подверглись обстрелу с использованием трех боеприпасов и атакам 17 беспилотников, из которых 16 сбили. Пострадавших и разрушений нет.

За 14 марта ВСУ ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью не менее 37 различных боеприпасов и 61 беспилотника.

Анна Швечикова