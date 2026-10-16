Пожарные ликвидировали возгорание на заводе OSB-плит в Томске
В Томске потушили пожар на заводе OSB-плит площади 3 тыс. кв. м
Пожарные ликвидировали возгорание на заводе OSB-плит в Томске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в «Максе».
Пожар начался вечером 14 октября в здании на Кузовлевском тракте. Загорелось оборудование в сушильном цехе, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, позже увеличившись до 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет.
По адресу Кузовлевский тракт, 8/1 расположен единственный в городе завод по выпуску OSB-плит, принадлежащий ООО «Монолит-строй» (бренд «Латат»). Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия.