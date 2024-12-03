Строительный мусор спрячут в сотне госинформсистем

Группа депутатов внесла в Госдуму долгожданный законопроект о строительном мусоре: его предлагается учитывать на региональном уровне по тем же принципам, что сейчас применяются в сфере обращения твердых коммунальных отходов. Сейчас ответственные за вывоз и переработку строительных отходов не определены, что создает массу проблем муниципальным властям. При этом документ разрешает субъектам РФ не только регулировать вопросы определения, транспортировки, переработки и утилизации «отходов строительства и ремонта», но и создавать отдельные госинформсистемы для их учета и закрывать в них консолидированные данные о происходящем в этой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект с поправками к законам «Об отходах производства и потребления» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» (проект 784334-8) — он описывает обширный блок регулирования обращения со строительным мусором. В числе авторов документа — группа сенаторов и депутатов, включая главу природоохранного комитета ГД Дмитрия Кобылкина и представителей Татарстана, с 2022 года пытавшихся реализовать альтернативную разработку.

Проблема отсутствия в законодательстве регулирования строительных отходов обсуждается уже многие годы — так, разработчики нынешнего проекта ссылаются на поручения по итогам заседания набсовета АНО «Агентство стратегических инициатив» под председательством президента еще от 16 декабря 2021 года. Уже тогда в законодательстве было поручено предусмотреть передачу субъектам РФ прав самим устанавливать порядок обращения с отходами строительства и ремонта. В 2022 году Минприроды разработало «дорожную карту» по снижению объема такого мусора, направляемого на полигоны, а также перехода к экономике замкнутого цикла в этой сфере.

Предполагалось, что законопроект о полномочиях регионов в этой сфере также напишет Минприроды совместно с Минстроем (см. “Ъ” от 10 февраля 2022 года), но о результатах этой работы не сообщалось.

Вероятно, инициатива «ушла» в Госдуму из-за необходимости согласовывать проект с регионами и изменения планов министерств в связи с военной операцией на Украине. При этом для регионов и муниципалитетов проблема остается существенной: региональные операторы не обязаны вывозить строительные отходы, для которых нет установленного тарифа, а у местных властей нет ресурсов на ликвидацию строительных свалок. При этом природоохранные чиновники массово и успешно судятся с муниципалитетами, вынуждая их искать решение проблемы.

Внесенный законопроект, отметим, комплексно описывает предлагаемое регулирование, регламентируя полномочия органов власти всех уровней для ее решения. В частности, он относит к полномочиям субъектов РФ регулирование и организацию обращения с отходами строительства, сноса, технического перевооружения и благоустройства (сейчас в серой зоне). Также регионы смогут утверждать правила обращения с такими отходами, вводить перечни строительных отходов и тех их составляющих, что относятся к вторичным ресурсам, и запрещать их захоронение. При этом общие требования к обороту строительных отходов и содержанию правил предлагается зафиксировать на федеральном уровне — поправками к ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Впрочем, документ содержит ряд норм, рациональность которых вызывает вопросы. Так, контролировать логистику, утилизацию, хранение и переработку строительных отходов в субъектах РФ призваны региональные государственные информационные системы (ГИС), работающие во взаимодействии с федеральной «мусорной» системой, ведущей учет потоков твердых коммунальных отходов. Предполагается, что ГИС регионов должны будут собирать данные о мусоровозах, местах складирования, размещения, переработки и утилизации строительного мусора, балансах ресурсов в системе и объектах ее инфраструктуры. Без ГИС передача данных в ГИС ТКО становится проблемой властей региона. «Полноценное управление обращением с отходами возможно только с использованием региональных ГИС»,— настаивают авторы в пояснительной записке к законопроекту. Однако зачем регионам нужна закупка нескольких десятков ГИС с очень схожим функционалом, проект не объясняет, ссылаясь на «особенности организации управления в сфере обращения с отходами в различных субъектах РФ», хотя идея «коробочного» решения, модуля федеральной ГИС или хотя бы оценка возможности его разработки по результатам анализа «разнобоя» регуляторных практик в субъектах РФ выглядит очевидной.

Еще один вопрос к депутатскому проекту вызывает идея «закрытой» части ГИС, в которой как раз и будут содержаться данные о балансах количественных характеристик оборота строительных отходов и долях их образования, утилизации, обезвреживания и захоронения, а также об инвестициях в этой сфере, о прогнозных значениях предельных тарифов и т. п. Притом что непрозрачность сферы обращения с отходами и без того является значительным раздражителем для населения, предложение региональным бюджетам оплатить секретные хранилища данных о бетонной крошке, битых кирпичах и маршрутах мусоровозов выглядит несколько избыточным.

Олег Сапожков