Европейская и американская пресса приветствуют достигнутые между США и Украиной предварительные договоренности о временном прекращении огня. Многие наблюдатели задаются вопросом, какова будет реакция России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (справа)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (справа)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Мечта Трампа о мире на Украине встречается с российской реальностью

Конечно, новости о 30-дневном прекращении огня только радуют. Но перемирие — это очень сложная цель с учетом конфликта, которому уже около десяти лет. После того как, возможно, уже сотни тысяч украинцев и россиян погибли, любой стороне будет сложно согласиться с концепцией перемирия. Москве придется показать, что она не является препятствием по достижению мира. Для Кремля это будет необычной позицией — после трех лет жестокой агрессии и небольшого желания общественности прекратить войну. Чтобы сохранить иллюзию того, что Трамп является партнером, российскому президенту придется принять некоторые мирные формулировки.

Украинско-американское соглашение накладывает на Путина обязательства

Меньше чем через две недели после того, как Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского в Овальном кабинете, американский президент теперь оказывает давление на Россию, чтобы та приняла соглашение о перемирии, выработанное вместе с советниками Зеленского. Теперь это соглашение зависит от Владимира Путина, у которого может быть не так уж много стимулов, чтобы подчиниться ему.

Теперь дело за Россией

Это результат, который обещает многое, но оставляет еще больше вопросов открытыми. Самый важный вопрос: как ответят россияне? Владимиру Путину не интересно снижать давление на Украину до достижения своих целей — будь то в военном плане или посредством одностороннего мирного договора. Откажется ли он от предложения? Будет ли он тянуть время? Или тактически он согласится, но на самом деле сорвет его?.. Спустя три года украинское общество будет думать о том, может ли оно надеяться на окончание войны на условиях этой неопределенной сделки.

Согласие Украины на 30-дневное прекращение огня будет встречено Владимиром Путиным с ликованием

Это соглашение дает войскам (Путина.— “Ъ”) передышку, подрывает боевой дух Украины и может быть использовано Россией для дальнейшего раскола отношений между Киевом и Вашингтоном. США навязали Украине соглашение после того, как администрация Трампа отменила военную поддержку и обмен разведданными со своими бывшими союзниками в Киеве. Нет никакой веры в то, что США — честные посредники в переговорах с Россией, ни у народа Украины, ни в ее коридорах власти. Каждый шаг, сделанный администрацией Трампа с момента его прихода в Белый дом, направлен на ослабление военных усилий Украины.

Россия по-прежнему придерживается военного плана и оказывает давление на Украину

Если киевский режим и хотел отправить какое-то послание Владимиру Путину, то выбрал для этого не лучший момент. В ночь с понедельника на вторник над Москвой и другими российскими регионами пронеслась туча беспилотников — всего за несколько часов до начала первого раунда переговоров между официальными лицами США и Украины в Саудовской Аравии. Таким способом, говорят наблюдатели, Владимир Зеленский, находящийся в очень деликатном положении, хотел заставить Москву согласиться на частичное прекращение огня…

Вашингтон и Киев дают надежду на временное прекращение огня

После нескольких дней запредельного напряжения тон высказываний резко сменился. В Саудовской Аравии сделан первый важный шаг к прекращению огня на Украине… Но дело еще не сделано — теперь очередь России делать свой ход.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик