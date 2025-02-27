За слова придется заплатить

Telegram планирует ввести платные сообщения и комментарии. Как пишут СМИ, на тестовом сервере уже можно настраивать количество внутренней валюты (звезд), которое пользователь должен заплатить за отправку. Владелец группы или собеседник включает эту опцию по своему желанию. При оплате звезды получают владельцы чатов, а не платформа. Настройки платных сообщений могут отличаться для разных типов чатов. Нужно ли покупать каждый комментарий или приобретать некую подписку, пока не известно, отмечает профильное издание «Код Дурова».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В любом случае функция может привлечь на платформу авторов и бизнес, считает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Это удобно для всех, кто занимается инфобизнесом. Либо ты купил полную подписку, у тебя есть возможность общаться в чате, не плодить миллион менеджеров, либо ты каждый раз должен доплатить за то, чтобы задать какой-то вопрос.

Чем больше инструментов для монетизации, даже непрямой (потому что здесь платят пользователи), тем, соответственно, лучше для авторов.

Они сами придумают, как все эти механики использовать и как подсадить на это аудиторию. Для пользователей, конечно, это может быть определенный нюанс. Но в ситуации с образовательными курсами, например, будет даже проще. Допустим, у человека за весь курс возник всего один вопрос, и вместо того, чтобы потратить 20 тыс. руб., он потратит 50 руб., чтобы его задать.

Могут быть проблемы с той точки зрения, что контент станет менее доступным и более дорогим. При этом получается, что для самого Telegram везде плюсы. Они увеличивают вовлечение и создают привычку у людей тратить деньги в мессенджере. Что касается платных сообщений именно в личных чатах, это может быть необычный способ, чтобы заблокировать кого-то, плюс когда вас, например, жестко спамят, вы можете таким способом себя защитить. У спамеров никаких денег не хватит, чтобы платить за сообщения, условно говоря, какую-нибудь атаку создать на кого-то. Посмотрим, как это будет выглядеть, но если там будет достаточно хорошая настройка по тому, кто должен платить, а кто нет, то блогеры или популярные личности будут понимать, что они могут немножко огородиться от лишней активности в их сторону».

В январе в тестовой версии Telegram разработчики заметили, что в групповых чатах мессенджера вскоре могут начать показывать рекламу. Сейчас такие объявления появляются в виде спама. Для администраторов чатов возможность продавать сообщения будет наиболее актуальной, считает сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «В русскоязычном Telegram огромный сегмент больших групповых чатов. Но здесь вопрос касается правил чатов. Сейчас непонятно, как будет регламентироваться размещение такой рекламы. Это все имеет определенную тематическую угрозу для чатов.

Если админы не будут видеть тот контент, который будет размещаться, это может привести к тому, что будут нарушаться контентные правила. Это очень удобная функция, она прекрасна и даст возможность админам очень быстро реагировать и размещать много рекламных сообщений в том случае, если админ сможет регулировать информацию, которая будет появляться. Это могут использовать, к сожалению, и люди, которые продают какие-то запрещенные вещи».

Telegram по итогам 2024 года впервые за два года монетизации вышел на окупаемость. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, количество подписок Premium утроилось, достигнув 12 млн, также выросли доходы от рекламы. В прошлом году платформа внедрила внутреннюю валюту, мини-приложения, бизнес-аккаунты и сервис для верификации номеров клиентов. Выручка Telegram превысила $1 млрд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова