СМИ сообщили об ударах США по электростанции в Йемене

Американские истребители нанесли удар по электростанции в провинции Саада на севере Йемена, сообщил телеканал «Аль-Масира». Телеканал «Аль-Маядин» передает, что в городе Дахьян начались отключения электричества.

«Аль-Маядин» пишет, что удары ВВС США по территории Йемена, подконтрольной движению «Ансар Аллах» (хуситы), продолжаются. Минздрав движения сообщал о 13 погибших и девяти раненых мирных жителях. «Аль-Маядин» сообщал о 39 погибших.

Вечером 15 марта президент США Дональд Трамп приказал армии страны начать военные действия против йеменских хуситов. Движение заявило о «вопиющей агрессией против независимого государства».