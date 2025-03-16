В браузере Edge на Android появилась поддержка расширений

Американская корпорация Microsoft внедрила поддержку расширений в мобильную версию браузера Edge для Android. Пользователи смогут устанавливать более 20 доступных расширений напрямую из встроенного магазина браузера.

Среди предлагаемых расширений — Dark Reader для просмотра в ночном режиме, менеджер паролей Bitwarden, инструмент отслеживания цен Keepa и сервисы VPN, например Browsec и NordVPN. Также доступны AIX Downloader для скачивания медиафайлов и Collabwriting для совместной работы с заметками.

Мобильная версия Google Chrome пока не поддерживает расширения — в Microsoft рассчитывают, что Edge станет привлекательной альтернативой для пользователей, ищущих расширенный функционал браузеров на мобильных устройствах.

Ранее Microsoft объявила о завершении поддержки своего офисного приложения Publisher в октябре 2026 года. Также компания представила генеративную ИИ-модель для создания игровых миров.

Евгений Федуненко