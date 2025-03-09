Microsoft прекратит поддержку приложения Publisher

Американская корпорация Microsoft объявила о завершении поддержки своего офисного приложения Publisher в октябре 2026 года. Приложение было запущено в 1991 году, в компании его закрытие объясняют тем, что функции Publisher по созданию визиток, фирменных бланков и других шаблонов теперь полностью доступны в Word и PowerPoint.

Файлы с расширением .pub перестанут открываться, и в компании рекомендуют конвертировать существующие файлы Publisher в другие форматы, например PDF, а затем открыть их в Word или PowerPoint. При таком преобразовании макеты могут измениться, поэтому рекомендуется создать резервные копии документов.

До октября 2026 года приложение Publisher будет доступно для загрузки и использования через Microsoft 365, также можно будет приобрести «вечную» версию, которая продолжит работать и после, но без поддержки и обновлений.

Ранее Microsoft прекратила поддержку классического Outlook и приложения «Почта Windows», а также удалила Paint 3D из магазина приложений.

Евгений Федуненко