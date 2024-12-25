Сбербанк переключает программы

Сбербанк (MOEX: SBER) анонсировал одну из крупнейших программ субординированных облигаций в общей сложности на 500 млрд руб. В банке отмечают, что это техническое решение взамен окончившей действие прежней программы и размещение будет зависеть «от конъюнктуры рынка». В последние месяцы сразу несколько банков объявили о выпуске и даже размещении субординированных облигаций. Но Сбербанку сейчас размещаться не слишком выгодно: рыночные инвесторы могут запросить доходность 25–30% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Во вторник, 24 декабря, Сбербанк объявил об утверждении двух программ выпуска субординированных облигаций. Накануне соответствующие решения утвердил наблюдательный совет банка. Каждая программа рассчитана на выпуск облигаций на сумму 250 млрд руб., при этом в рамках выпуска серии СУБС срок обращения облигаций составит 25 лет, в рамках выпуска серии СУББ облигации будут бессрочными. В банке пояснили “Ъ”, что «это техническая регистрация», так как срок ранее действовавших программ «истек в 2023 году». Наличие таких программ позволит «в случае необходимости оперативно разместить бумаги», однако финальное решение будет приниматься «в зависимости от конъюнктуры рынка».

В целом выпуск субординированных облигаций, которые можно учитывать при расчете капитала банка, довольно редкое событие для российского рынка. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в настоящее время объем выпущенных рублевых субординированных облигаций 14 кредитных организаций составляет 684 млрд руб. Крупнейшими эмитентами являются ВТБ (восемь выпусков в обращении на 261 млрд руб.), Газпромбанк (два выпуска на 170 млрд руб.), банк «Пересвет» (один выпуск на 69 млрд руб.), Сбербанк (два выпуска на 64 млрд руб.).

Однако осенью этого года сразу несколько эмитентов объявили об эмиссии таких бумаг. В конце сентября МТС-банк разместил один выпусков субордов на 6 млрд руб., а также утвердил два выпуска на общую сумму 18 млрд руб. В начале ноября Т-Банк утвердил две программы объемом 100 млрд руб. В конце ноября банк «Дом.РФ» разместил выпуск субординированных облигаций на 20 млрд руб.

По словам гендиректора «Бизнесдром» Павла Самиева, «банки часто выпускают субординированные облигации, поскольку это очень эффективный способ быстро увеличить капитал второго уровня, и часто не сверхдорогой». По его словам, если достаточность капитала спускается на уровень, «который становится ограничителем дальнейшего роста бизнеса, и при этом капитал первого уровня более половины общего объема, то можно выпускать субординированный долг». Вместе с тем, по данным отчетности Сбербанка, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) на 1 октября 2024 года составлял 10,4% (минимум 4,5%), что на 0,4–3 п. п. выше, чем у других банков, размещавших субординированные облигации.

Субординированные банковские облигации могут приобретать только квалифицированные инвесторы. Однако в текущих условиях разместить их «в рынок» на такую сумму невозможно даже для Сбербанка, отмечают эксперты. «Для трейдеров большинства банков покупка субординированных облигаций находится "на стопе" из-за нагрузки на капитал. В последнюю неделю на рынке трудно было найти спрос больше чем на 10 млрд руб.»,— отмечает гендиректор «Арикапитал» Алексей Третьяков.

При этом доходность при размещении облигаций банка «Дом.РФ» составила чуть выше 16% годовых, однако было проведено всего четыре сделки. Вместе с тем у ВТБ в обращении находятся субординированные облигации с текущей доходностью около 20% годовых в долларах и выше 30% годовых в рублях. Павел Самиев отмечает, что ставка размещения «коррелирует со ставками привлечения на рынке, если и размещение суборда рыночное». По оценке господина Третьякова, «суборд Сбербанка может быть интересен рынку под 25–30% годовых, но на небольшой объем». Поэтому он не исключает, что банк «нашел якорного инвестора среди своих клиентов».

Ольга Базутова, Виталий Гайдаев