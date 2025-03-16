Уиткофф: Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе

Новый телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Первый созвон президентов произошел 12 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

«Я ожидаю, что на этой неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами»,— сказал Стив Уиткофф в эфире CNN.

13 марта в закрытом формате прошли переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа. Через господина Уиткоффа российский президент передал информацию и «дополнительные сигналы» для президента США, рассказал на следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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