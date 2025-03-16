Ушаков: ведется подготовка встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет организована, как только в ней возникнет необходимость. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он уточнил, что российская сторона готовится к встрече, а тема обсуждается с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого»,— сказал господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину в комментарии, записанном в четверг, 13 марта.

По его словам, в настоящий момент контакты между двумя странами идут «на других уровнях». «Встречу, телефонный разговор можно организовать достаточно быстро, но пока ничего конкретного я не могу сказать»,— добавил он.

Вечером 13 марта в Москве прошли закрытые переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, через господина Уиткоффа Владимир Путин «передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа». Господин Трамп оценил итоги встречи 13 марта как «очень хорошие и продуктивные».

До встречи со спецпосланником Дональда Трампа глава государства заявил, что Россия согласна приостановить военные действия на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мы не знаем, какие условия и требования к прекращению огня предъявят россияне».