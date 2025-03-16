Депутат Бурматов предложил увеличить до 50 тыс. рублей штраф за самовыгул собак

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов предложил усилить ответственность за бесконтрольный выгул домашних животных. По его словам, для этого он направил в правительство на получение отзывов два законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Первый ужесточает ответственность за "самовыгул". Штрафы за бесконтрольный выпуск животных я предлагаю увеличить до 50 тыс. руб. Это поправка в КоАП, и она будет действовать если факт "самовыгула" установлен, но обошелся без последствий для окружающих»,— написал господин Бурматов в Telegram.

Второй проект закона — поправка в Уголовный кодекс. Она касается усиления ответственности за бесконтрольный выгул животных, если это привело к тяжким последствиям, в том числе гибель человека. В таких случаях действия владельца будут квалифицироваться как причинение смерти по неосторожности, что может повлечь наказание до трех лет лишения свободы, отметил депутат.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также призвал ужесточить наказание за выгул собак без присмотра. Сейчас законодательство уже регулирует содержание домашних животных. Владельцы обязаны обеспечивать надлежащий уход, своевременную ветеринарную помощь и безопасность окружающих при выгуле

В начале марта в Бурятии при нападении собак погиб мужчина. Республиканское управление СКР возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Об обсуждении проекта закона об умерщвлении бродячих собак — в материале «Ъ».