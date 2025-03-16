В Бурятии мужчина погиб при нападении собак

В Бурятии республиканским управлением СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в Джидинском районе в окрестностях села Верхний Ичетуй. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По предварительным данным, в ночное время 6 марта в поле вблизи села животные, предположительно собаки, напали на местного жителя. Он направлялся в сторону животноводческой стоянки. Мужчина погиб от полученных ран»,— уточняется в сообщении ведомства.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя инцидент, заявил, что человек погиб, так как «собаки были бесконтрольно отпущены». По его словам, владельцы собак «должны осознавать персональную юридическую ответственность». Совместно с депутатами Народного хурала (парламента) глава Бурятии намерен «повысить ответственность за самовыгул».

Влад Никифоров, Иркутск