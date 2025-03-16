Клишас предложил ввести уголовную ответственность за выгул собак без присмотра

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выступил с инициативой установить уголовную ответственность за выгул собак без присмотра. Об этом сенатор сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В настоящее время законодательство уже регулирует содержание домашних животных. Владельцы обязаны обеспечивать надлежащий уход, своевременную ветеринарную помощь и безопасность окружающих при выгуле. Потенциально опасные собаки должны находиться в наморднике и на поводке. За нарушения предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

Однако сенатор считает, что этих мер недостаточно. Он предлагает ужесточить наказание. «Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», — написал господин Клишас.

14 марта правовое управление Госдумы опубликовало заключение на законопроект об умерщвлении уличных животных. Документ предлагает наделить регионы правом определять предельные сроки содержания таких животных в приютах, а также исключить возможность освобождения, даже если они не проявляют немотивированной агрессии.

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