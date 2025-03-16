Минобороны: потери ВСУ на курском направлении составили 220 военных

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА. Об этом сообщили Минобороны РФ.

Российская группировка «Север» нанесла удары формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка украинской армии в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Также тактическими ударами, артиллерией и авиацией поражены силы ВСУ в районах Гуево Запселье, Локня, Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Всего на курском направлении Украина потеряла более 67 тыс. военных, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

14 марта, по сообщению ведомства, были освобождены 28 населенных пунктов Курской области: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка.

О том, сколько было эвакуированных и пострадавших мирных жителей Суджанского района — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова