Трое курян пострадали при обстреле Суджанского района
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Суджанского района Курской области. Их эвакуировали из освобожденного населенного пункта и положили в областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Речь идет о маме с 12-летним сыном и еще одной мирной жительнице. Первая пострадавшая получила ушиб ноги, вторая — минно-взрывную травму, подросток — осколочные ранения предплечья.
12 марта в Telegram-канале «Северный ветер» опубликовали видео, на котором российские военные поднимают свой флаг у здания администрации в Судже. На следующий день в Минобороны сообщили о получении контроля над райцентром и еще двумя населенными пунктами муниципалитета.
Эвакуация мирных жителей из Суджанского района началась 12 марта. По данным на 18:00 15 марта, из освобожденных населенных пунктов вывезли 301 человека, в том числе 12 детей. 119 из них находились в Судже.