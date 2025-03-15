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Трое курян пострадали при обстреле Суджанского района

Трое мирных жителей пострадали при обстреле Суджанского района Курской области. Их эвакуировали из освобожденного населенного пункта и положили в областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Речь идет о маме с 12-летним сыном и еще одной мирной жительнице. Первая пострадавшая получила ушиб ноги, вторая — минно-взрывную травму, подросток — осколочные ранения предплечья.

12 марта в Telegram-канале «Северный ветер» опубликовали видео, на котором российские военные поднимают свой флаг у здания администрации в Судже. На следующий день в Минобороны сообщили о получении контроля над райцентром и еще двумя населенными пунктами муниципалитета.

Эвакуация мирных жителей из Суджанского района началась 12 марта. По данным на 18:00 15 марта, из освобожденных населенных пунктов вывезли 301 человека, в том числе 12 детей. 119 из них находились в Судже.

Фотогалерея

Как эвакуированные из Суджанского района разместились в ПВР

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Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, с этого дня и началась эвакуация

Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, с этого дня и началась эвакуация

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается

По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Часть из эвакуированных сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения, в том числе в Тиме

Часть из эвакуированных сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения, в том числе в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По данным МЧС на вечер 14 марта, 241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации

По данным МЧС на вечер 14 марта, 241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Пенсионерка Александра Прасолова жила в оккупации с кроликом, которого забрала из разгромленного зоомагазина

Пенсионерка Александра Прасолова жила в оккупации с кроликом, которого забрала из разгромленного зоомагазина

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вместе с кроликом Александру Прасолову и эвакуировали

Вместе с кроликом Александру Прасолову и эвакуировали

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Мать четверых детей Светлана Белоброва из Суджи

Мать четверых детей Светлана Белоброва из Суджи

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Инвалид второй группы Игорь Будяков и его жена Вера Козлова с корреспондентом &quot;Ъ-Черноземье&quot; Юрием Голубем

Инвалид второй группы Игорь Будяков и его жена Вера Козлова с корреспондентом "Ъ-Черноземье" Юрием Голубем

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Жительница села Казачья Локня Суджанского района Валентина Варушкина

Жительница села Казачья Локня Суджанского района Валентина Варушкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

ПВР в Тиме Курской области. Евангелие и молитвы

ПВР в Тиме Курской области. Евангелие и молитвы

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме. Ужин

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме. Ужин

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Коробки с гуманитарной помощью в ПВР в Тиме Курской области

Коробки с гуманитарной помощью в ПВР в Тиме Курской области

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

13 марта ПВР в Тиме посещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

13 марта ПВР в Тиме посещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В ПВР люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью

В ПВР люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Днем 14 марта Александр Хинштейн сообщил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень

Днем 14 марта Александр Хинштейн сообщил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР Тиме

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированный из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Эвакуированный из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуацией занимаются в том числе волонтеры курского центра &quot;Патриот&quot;

Эвакуацией занимаются в том числе волонтеры курского центра "Патриот"

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

ПВР в Тиме Курской области располагается в местном культурно-спортивном комплексе

ПВР в Тиме Курской области располагается в местном культурно-спортивном комплексе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, с этого дня и началась эвакуация

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Часть из эвакуированных сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения, в том числе в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

По данным МЧС на вечер 14 марта, 241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Пенсионерка Александра Прасолова жила в оккупации с кроликом, которого забрала из разгромленного зоомагазина

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вместе с кроликом Александру Прасолову и эвакуировали

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Мать четверых детей Светлана Белоброва из Суджи

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Инвалид второй группы Игорь Будяков и его жена Вера Козлова с корреспондентом "Ъ-Черноземье" Юрием Голубем

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Жительница села Казачья Локня Суджанского района Валентина Варушкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

ПВР в Тиме Курской области. Евангелие и молитвы

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме. Ужин

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Коробки с гуманитарной помощью в ПВР в Тиме Курской области

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

13 марта ПВР в Тиме посещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

В ПВР люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Днем 14 марта Александр Хинштейн сообщил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуированный из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Эвакуацией занимаются в том числе волонтеры курского центра "Патриот"

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

ПВР в Тиме Курской области располагается в местном культурно-спортивном комплексе

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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Алина Морозова