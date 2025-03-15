Трое курян пострадали при обстреле Суджанского района

Трое мирных жителей пострадали при обстреле Суджанского района Курской области. Их эвакуировали из освобожденного населенного пункта и положили в областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Речь идет о маме с 12-летним сыном и еще одной мирной жительнице. Первая пострадавшая получила ушиб ноги, вторая — минно-взрывную травму, подросток — осколочные ранения предплечья.

12 марта в Telegram-канале «Северный ветер» опубликовали видео, на котором российские военные поднимают свой флаг у здания администрации в Судже. На следующий день в Минобороны сообщили о получении контроля над райцентром и еще двумя населенными пунктами муниципалитета.

Эвакуация мирных жителей из Суджанского района началась 12 марта. По данным на 18:00 15 марта, из освобожденных населенных пунктов вывезли 301 человека, в том числе 12 детей. 119 из них находились в Судже.

Фотогалерея Как эвакуированные из Суджанского района разместились в ПВР Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, с этого дня и началась эвакуация Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Часть из эвакуированных сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения, в том числе в Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова По данным МЧС на вечер 14 марта, 241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Пенсионерка Александра Прасолова жила в оккупации с кроликом, которого забрала из разгромленного зоомагазина Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Вместе с кроликом Александру Прасолову и эвакуировали Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Мать четверых детей Светлана Белоброва из Суджи Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Инвалид второй группы Игорь Будяков и его жена Вера Козлова с корреспондентом "Ъ-Черноземье" Юрием Голубем Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Жительница села Казачья Локня Суджанского района Валентина Варушкина Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова ПВР в Тиме Курской области. Евангелие и молитвы Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме. Ужин Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Коробки с гуманитарной помощью в ПВР в Тиме Курской области Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова 13 марта ПВР в Тиме посещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова В ПВР люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Днем 14 марта Александр Хинштейн сообщил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Эвакуированный из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Эвакуацией занимаются в том числе волонтеры курского центра "Патриот" Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова ПВР в Тиме Курской области располагается в местном культурно-спортивном комплексе Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Следующая фотография 1 / 21 Видео с беспрепятственным перемещением российских военных по центральной площади Суджи, ранее находившейся под контролем ВСУ, появились в сети уже 12 марта, с этого дня и началась эвакуация Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова По данным МЧС на вечер 13 марта, из города вывезено 199 человек, процесс продолжается Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Часть из эвакуированных сразу забрали родственники, остальные находятся в пунктах временного размещения, в том числе в Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова По данным МЧС на вечер 14 марта, 241 человек вывезен из Суджанского района Курской области с начала эвакуации Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Пенсионерка Александра Прасолова жила в оккупации с кроликом, которого забрала из разгромленного зоомагазина Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Вместе с кроликом Александру Прасолову и эвакуировали Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Мать четверых детей Светлана Белоброва из Суджи Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Инвалид второй группы Игорь Будяков и его жена Вера Козлова с корреспондентом "Ъ-Черноземье" Юрием Голубем Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Жительница села Казачья Локня Суджанского района Валентина Варушкина Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова ПВР в Тиме Курской области. Евангелие и молитвы Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме. Ужин Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Коробки с гуманитарной помощью в ПВР в Тиме Курской области Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова 13 марта ПВР в Тиме посещал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова В ПВР люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Эвакуированные из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Днем 14 марта Александр Хинштейн сообщил, что 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Вещи эвакуированных из Суджанского района Курской области в ПВР Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Эвакуированный из Суджанского района Курской области в ПВР в Тиме Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Эвакуацией занимаются в том числе волонтеры курского центра "Патриот" Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова ПВР в Тиме Курской области располагается в местном культурно-спортивном комплексе Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Смотреть

Алина Морозова