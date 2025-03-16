Музыке повышают ценность

Музыкальные инструменты в России могут подорожать на 10% в течение года, такими прогнозами с “Ъ FM” поделились участники рынка. По их словам, в первую очередь вырастут цены на импортную продукцию. Это связано с валютными колебаниями и трудностями с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При этом спрос на музыкальные инструменты вырос на четверть. Положительная динамика будет наблюдаться и в этом году, считает директор по закупкам и категорийному менеджменту сети магазинов «Музторг» Ольга Еремичева: «В краткосрочной перспективе существенного роста цен на музыкальные инструменты мы не ожидаем. Но в рамках года их стоимость действительно может вырасти в пределах 5-10%. В первую очередь речь идет об импортных товарах, закупка которых напрямую связана с дополнительными логистическими расходами, курсовой разницей валют и иными расходами. При этом я хочу отметить, что крупнейшие игроки стремятся снижать финансовую нагрузку на конечных потребителей, предлагая программы рассрочки, скидок и так далее. Мы, в свою очередь, запустили в конце прошлого года собственные торговые бренды, которые представлены в среднем ценовом сегменте, и уже сегодня видим хороший отклик клиентов».

Однако другие участники рынка сообщили “Ъ FM”, что тенденций к повышению цен пока нет. Тем не менее за прошлый год медианная стоимость музыкальных инструментов выросла почти на 20%, говорится в исследовании «Чек Индекс». Также аналитики компании отмечают увеличение среднего чека и числа покупок примерно на 15%. Наиболее популярными оказались струнные, ударные и клавишные инструменты. Однако сейчас купить качественный товар сложно, поскольку большинство востребованных брендов ушли из страны, а параллельный импорт очень дорог, заметил основатель сети музыкальных магазинов SkifMusic Борис Колесников: «Музыкальные инструменты жестко привязаны к курсу валюты. Если мы увидим ослабление рубля, то с учетом того, что 95% всех музыкальных товаров, которые продаются на рынке России, завозятся из-за рубежа, последует и их подорожание. Мы строго следим за корреляцией курса нацвалюты и смотрим на то, каким образом он будет влиять на ценники.

С точки зрения дорогостоящих позиций на текущий момент дела обстоят не очень благополучно, так как многие бренды официально ушли в 2022 году. Логистика их сложная, она строится на параллельном импорте.

Это все увеличивает стоимость, так как в цене есть затраты на доставку товара, и она дорогостоящая из-за индивидуальных кейсов. Клиенту придется заплатить все налоговые сборы, которые есть в Российской Федерации».

Как сообщили “Ъ FM” в магазине Pop-Music, сейчас рынок музыкальных инструментов переполнен низкокачественной продукцией из Китая, а реализация этого товара через маркетплейсы затрудняет положение отечественного производителя. Кроме того, даже доставка инструментов именитых брендов происходит из КНР, сообщил директор музыкального магазина «Лютнер» Сергей Антонов: «Гитары стоимостью 100 тыс. руб. обычно европейского, американского, японского производства. Там у нас рынки почти закрыты. Можно даже и не пытаться привезти музыкальные инструменты ценой более €1,5 тыс. из Европы, там запрет стоит.

Кроме того, есть проблемы с платежами. Так что все заказывают в Китае, сложностей с поставками оттуда нет. Есть трудности с проведением оплаты, но они не глобальные, сейчас все попроще становится. У нас, на самом деле, производство есть, сейчас некоторые новые организуются. Но есть большой заслон для нашего производителя с точки зрения того, что через маркетплейсы китайцы продают у нас в стране. Ozon, "Яндекс.Маркет" уже к этому подтягиваются. При этом товары до €200 вообще не облагаются сборами, сертификации, декларации не нужны».

Как отмечают аналитики «Чек Индекс», спрос на музыкальные инструменты традиционно повышается к концу года, когда проходят праздничные мероприятия и деловые конференции.

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Андрей Дубков