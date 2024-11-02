Эта музыка цен будет вечной

Средняя цена на музыкальные инструменты в январе—сентябре выросла на 10–12% год к году. Дистрибуторы традиционно связывают повышение с продолжающимся ростом затрат на логистику, а участники рынка не исключают дальнейшей индексации цен еще на 5–8% до конца года. Растет и число покупок (на 19%), при этом стоимость аренды оборудования для самих музыкантов за девять месяцев выросла вовсе на 15–30%, отмечают собеседники “Ъ” из музыкальной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» о продажах музыкальных инструментов в январе—сентябре. Средний чек покупки за этот период вырос на 12% и составил 15,3 тыс. руб. Увеличилось за девять месяцев и число покупок музыкальных инструментов — на 19%, отмечают эксперты «Платформы ОФД». Наибольшим спросом пользуются струнные, ударные и клавишные инструменты, уточняют в компании. В компании не предоставили данные по группам музыкальных инструментов.

Повышение цен по отдельным категориям музыкальных инструментов в январе—сентябре составило 10–12%, подтверждает управляющий директор сети магазинов музыкальных инструментов «Музторг» Максим Кравченко, не уточняя конкретные категории музыкальных инструментов. Кроме того, в сентябре цены на отдельные категории выросли в среднем на 3–5%, добавил он. «Безусловно, свою роль в такой динамике цен играют растущие затраты на логистику и курс валют, применяемых в расчетах с некоторыми поставщиками»,— объясняет Максим Кравченко.

После начала военных действий на Украине основные импортеры музыкальных инструментов — США, Евросоюз и Япония — ввели запрет на поставки предметов роскоши, в число которых вошли и музыкальные инструменты. Запрет коснулся концертных роялей, роялей дороже 200 тыс. иен (126,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 ноября) и музыкальных инструментов стоимостью более €1,5 тыс. (158,2 тыс. руб.). При этом год спустя опрошенные “Ъ” российские производители музыкальных инструментов отмечали сложности с поставкой зарубежных комплектующих в РФ, логистикой, а также расширением производственных площадей (см. “Ъ” от 2 ноября 2023 года).

Параллельно с ростом цен на инструменты увеличивается и стоимость аренды оборудования для музыкантов, отмечает источник “Ъ” на медиарынке: «В январе—сентябре расходы на аренду выросли в среднем на 15–30%». Кроме того, увеличивается стоимость услуг музыкальных исполнителей, добавляют в «Платформе ОФД»: медианная цена таких услуг выросла год к году на 15–20%.

В «Музторге» отмечают, что клиенты стали все чаще пользоваться инструментами BNPL (buy now, pay later; сервис, предоставляющий возможность оплаты покупок по частям). Это позволяет зафиксировать цену на день оформления заказа и равномерно распределить финансовую нагрузку, считает господин Кравченко. В профильных магазинах Dr. Head, PopMusic, MusicMag, DMTR Pedal Shop и «Мир музыки» не ответили “Ъ”.

Собеседники “Ъ” на музыкальном рынке не исключают дополнительного повышения цен на инструменты еще на 5–8% до конца года: «В первую очередь на это повлияет рост ключевой ставки (21%.— “Ъ”)». В целом спрос на музыкальные инструменты с сентября по декабрь выше, «когда активнее проходят праздничные мероприятия в школах, корпоративные мероприятия компаний, деловые конференции и выставки, новогодние праздники», уточнил представитель «Платформы ОФД».

Юлия Юрасова