«Музторг» разыгрался

Один из крупнейших в России продавцов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг» планирует наладить выпуск под собственным брендом цифровых фортепиано, а также классических и акустических гитар низкого и среднего ценовых сегментов. Проблемы с логистикой и возросшими издержками на импорт делают контрактное производство на китайских фабриках более экономически целесообразным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Сеть по продаже музыкальных инструментов «Музторг» (ООО «Музыкант», насчитывает 49 магазинов в России), запускает собственную торговую марку Emotive, рассказали “Ъ” в компании. На первом этапе под брендом будут представлены цифровые фортепиано, акустические и классические гитары, уточнили в сети. Появление первых товаров — 3 тыс. гитар и 1 тыс. цифровых фортепиано — в магазинах «Музторг» ожидают к середине ноября.

Инвестиции в запуск СТМ (собственной торговой марки) составили более 200 млн руб., говорит представитель компании: «Производство уже ведется на фабриках Китая, специализирующихся на выпуске музыкальных инструментов для всемирно известных японских и европейских брендов». В компании отказались называть производителя. Собеседники “Ъ” на медиарынке предполагают, что речь может идти о крупнейшем китайском производителе Beijing Xinghai Musical Instruments Co.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «Музыкант» принадлежит ООО «Элегия» (100%). Выручка компании за прошлый год составила 5,8 млрд руб. при чистом убытке в 98,3 млн руб. Годом ранее эти показатели были на уровне 4,9 млрд руб. и 180 млн руб. соответственно.

Сам запуск СТМ продиктован стремлением расширить ассортимент сети и необходимостью диверсификации поставок из-за их нестабильности в текущих геополитических реалиях, объясняет управляющий директор «Музторга» Максим Кравченко. Кроме того, новая продукция позволит закрыть потребности музыкантов в инструментах в низком и среднем ценовых сегментах, считают в компании. Сейчас заказывать продукцию у отечественных производителей невыгодно, поскольку у них сохраняются проблемы с поставкой комплектующих из-за рубежа, считает собеседник “Ъ” на музыкальном рынке: «"Музторг" обратился к китайскому производителю, так как логистические цепочки со страной уже налажены».

Средняя цена на музыкальные инструменты в январе—сентябре выросла на 10–12% год к году. Собеседники на рынке связывают повышение с продолжающимся ростом затрат на логистику (см. “Ъ” от 2 ноября).

В целом на «Музторг» сейчас приходится порядка 10–15% продаж в b2c-сегменте, оценивает собеседник “Ъ” на музыкальном рынке: «Вряд ли остальные ритейлеры в индустрии будут заинтересованы в запуске своих СТМ, поскольку это значительная финансовая нагрузка. Скорее другие компании примутся дистрибутировать СТМ "Музторга"». «Без контрактного рынка компания будет нести убытки, поскольку покупательная способность людей сейчас ограниченна»,— добавляет источник “Ъ” на музыкальном рынке.

Юлия Юрасова