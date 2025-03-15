Пожар на нефтебазе в Туапсе тушат второй день

Пожар на нефтекомплексе в Туапсе продолжается вторые сутки. Экстренные службы привлекли дополнительные силы для тушения огня: сейчас в ликвидации возгорания задействовано 188 человек и 55 единиц техники, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона продолжают охлаждать стенки горящего резервуара, а также соседние к нему конструкции, чтобы не допустить распространения огня»,— написали в Telegram-канале оперативного штаба. В штабе уверили, что ситуация находится под контролем.

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел ночью 14 марта в результате атаки БПЛА. Загорелся один из резервуаров с бензином емкостью 20 тыс. тонн. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщал, что угрозы розлива нефтепродуктов на месте пожара нет, однако Роспотребнадзор обнаружил высокую концентрацию продуктов горения в воздухе. Специалисты посоветовали местным жителям не открывать окна и не выходить из дома без необходимости, а также пользоваться масками и респираторами.

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