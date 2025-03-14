На нефтебазе в Туапсе после атаки дронов загорелся резервуар с бензином

На территории нефтебазы в Туапсе в Краснодарском крае произошло возгорание резервуара, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. По предварительным данным, пострадавших нет. Господин Бойко добавил, что лично находится на месте происшествия.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram, что на нефтебазе после атаки со стороны Украины загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составляет более 1 тыc. кв. м. В тушении задействован 121 сотрудник МЧС и 39 единиц техники.

В ночь на 14 марта в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщала пресс-служба Росавиации. Они действовали с 02:53 мск до 03:25 мск Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.