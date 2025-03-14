В Туапсе в воздухе зафиксирована высокая концентрация продуктов горения

В связи с крупным пожаром на нефтебазе в Туапсе специалисты Роспотребнадзора исследуют состояние воздуха в городе, в одной из контрольных точек обнаружено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Специалисты Роспотребнадзора советуют жителям города Туапсе, находящимся недалеко от очага пожара, не открывать окна и не выходить из дома без необходимости, а также пользоваться масками и респираторами.

Тушение огня на нефтебазе в Туапсе продолжается, группировку пожарных нарастили до 172 человек, задействовано 48 единиц техники. Возгорание резервуара с бензином емкостью 20 тыс. тонн произошло минувшей ночью после воздушной атаки ВСУ. Пожарные тушат огонь и одновременно охлаждают стенки резервуара, также экстренные службы стараются не допустить распространения огня на соседние емкости.

Анна Перова, Краснодар