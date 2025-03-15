Сергей Бойко: угрозы розлива нефтепродуктов на месте пожара в Туапсе нет

Глава Туапсинского района Сергей Бойко вечером в субботу, 15 марта, заявил, что угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии на месте пожара на нефтебазе в Туапсе нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам господина Бойко, в зоне пожара на нефтебазе продолжают работать сотрудники МЧС и экстренных служб. Задействованы около 200 человек. Ситуация, как заверил глава муниципалитета, находится под контролем.

«При плохом самочувствии, возникновении кашля во время смога необходимо обратиться в медучреждения», – рекомендовал господин Бойко.

Пожар на нефтебазе в Туапсе произошел ночью 14 марта в результате атаки БПЛА. Огонь охватил емкость объемом 20 тыс. тонн бензина, пламя распространилось на территории более 1 тыс. кв. м. Никто не пострадал.

Вячеслав Рыжков