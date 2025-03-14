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Факел над городом

После атаки дронов на нефтебазе в Туапсе произошел пожар

Минувшей ночью нефтекомплекс в Туапсе подвергся атаке с воздуха, в результате чего загорелся резервуар с бензином емкостью 20 тыс. тонн. Огонь распространился более чем на 1 тыс. кв. м, потушить его пока не удается. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Вид на нефтебазу в Туапсе

Вид на нефтебазу в Туапсе

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Вид на нефтебазу в Туапсе

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Окрестности нефтебазы в Туапсе заволокло черным дымом, жители города делятся фотографиями в соцсетях и отмечают — хорошо, что горит не мазут, а бензин, иначе в городе уже была бы «полярная ночь».

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на нефтебазе в Туапсе горит резервуар с бензином емкостью 20 тыс. тонн, огонь распространился на площади около 1 тыс. кв. м. В тушении пожара участвуют 143 человека и 40 единиц техники. Пожарные постоянно охлаждают стенки резервуара, а также соседние конструкции, чтобы не допустить деформации резервуара под воздействием пламени. Также спасатели принимают меры по недопущению распространения огня на соседние емкости. Оперативный штаб края сообщает, что ситуация на нефтебазе находится под контролем. Пострадавших и погибших нет.

Глава города Туапсе Сергей Бойко сообщил, что резервуар на территории нефтебазы загорелся 14 марта в 3:07.

Причиной пожара стала атака вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным социальных сетей, в ночь на пятницу жители Туапсе заметили несколько дронов, летевших на небольшой высоте, после чего прозвучали взрывы, а затем начался пожар.

Город Туапсе, где расположены морской порт и предприятия нефтепереработки, несколько раз подвергался нападениям со стороны ВСУ. В мае и июле прошлого года после воздушных налетов на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе происходили пожары, которые удавалось достаточно быстро ликвидировать. Мощная атака на город произошла в ночь на 26 февраля этого года, когда обломки БПЛА упали на гражданские объекты. В результате сгорел автомобиль, взрывами были выбиты окна и двери в нескольких домах. После предыдущих атак дронов на Туапсе городские власти рекомендовали родителям оставить детей дома. Сегодня администрация Туапсе не нашла оснований для приостановки работы детских учреждений, детские сады и школы города работают в штатном режиме.

Во время ночной атаки на Туапсе в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводился план «Ковер». По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов действовали приблизительно в течение получаса и были сняты в 3:25. В Краснодарском крае в ночь на 14 марта объявлялась ракетная опасность.

Анна Перова, Краснодар

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В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

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Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

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1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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В ночь на 11 марта несколько российских регионов, включая Москву, подверглись самой масштабной с начала СВО атаке с использованием беспилотников. По данным Минобороны, сбито более 300 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, три человека погибли
На фото: сгоревшие автомобили на парковке в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Военнослужащий группировки войск «Север» ВС РФ возле подбитого танка М1 «Абрамс» ВСУ, эвакуированного из-под Суджи

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобожденное село Малая Локня в Суджанском районе Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

9 марта министр обороны Фрацнии Себастьен Лекорню заявил, что страна предоставит Украине оружие и боеприпасы на сумму €195 млн. Эти средства будут выделены из доходов от замороженных российских активов

Фото: Harry Nakos / AP

8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия РФ начала масштабное наступление в Курской области. 9 марта Минобороны РФ сообщило о взятии села Лебедевка (Курская область) и хутора Новенькое (Сумская область Украины). Для прорыва под Суджу российские военнослужащие воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу (на фото)

Фото: Добровольческий корпус / РИА Новости

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. Он заявил, что наступила новая эра неопределенности, задумался об использовании ядерного оружия и выступил против перемирия любой ценой на Украине

Фото: France Televisions / Handout / Reuters

5 марта британская Financial Times сообщила, что США «больше не предоставляют Украине разведывательные данные». Эту информацию подтвердил американскому Fox News директор ЦРУ США Джон Рэтклифф. Речь идет об информации, которая в основном используется для нанесения ударов ВСУ по РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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