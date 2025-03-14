Факел над городом

Минувшей ночью нефтекомплекс в Туапсе подвергся атаке с воздуха, в результате чего загорелся резервуар с бензином емкостью 20 тыс. тонн. Огонь распространился более чем на 1 тыс. кв. м, потушить его пока не удается. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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Фото: Игорь Онучин / ТАСС Вид на нефтебазу в Туапсе

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Окрестности нефтебазы в Туапсе заволокло черным дымом, жители города делятся фотографиями в соцсетях и отмечают — хорошо, что горит не мазут, а бензин, иначе в городе уже была бы «полярная ночь».

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на нефтебазе в Туапсе горит резервуар с бензином емкостью 20 тыс. тонн, огонь распространился на площади около 1 тыс. кв. м. В тушении пожара участвуют 143 человека и 40 единиц техники. Пожарные постоянно охлаждают стенки резервуара, а также соседние конструкции, чтобы не допустить деформации резервуара под воздействием пламени. Также спасатели принимают меры по недопущению распространения огня на соседние емкости. Оперативный штаб края сообщает, что ситуация на нефтебазе находится под контролем. Пострадавших и погибших нет.

Глава города Туапсе Сергей Бойко сообщил, что резервуар на территории нефтебазы загорелся 14 марта в 3:07.

Причиной пожара стала атака вооруженных сил Украины, заявил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным социальных сетей, в ночь на пятницу жители Туапсе заметили несколько дронов, летевших на небольшой высоте, после чего прозвучали взрывы, а затем начался пожар.

Город Туапсе, где расположены морской порт и предприятия нефтепереработки, несколько раз подвергался нападениям со стороны ВСУ. В мае и июле прошлого года после воздушных налетов на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе происходили пожары, которые удавалось достаточно быстро ликвидировать. Мощная атака на город произошла в ночь на 26 февраля этого года, когда обломки БПЛА упали на гражданские объекты. В результате сгорел автомобиль, взрывами были выбиты окна и двери в нескольких домах. После предыдущих атак дронов на Туапсе городские власти рекомендовали родителям оставить детей дома. Сегодня администрация Туапсе не нашла оснований для приостановки работы детских учреждений, детские сады и школы города работают в штатном режиме.

Во время ночной атаки на Туапсе в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводился план «Ковер». По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов действовали приблизительно в течение получаса и были сняты в 3:25. В Краснодарском крае в ночь на 14 марта объявлялась ракетная опасность.

Анна Перова, Краснодар