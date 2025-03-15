Минобороны опубликовало видео из Суджи после освобождения

Сегодня Минобороны показало в своем Telegram-канале обстановку в освобожденной Судже. Военное ведомство объявило в четверг, 13 марта, о возвращении города под российский контроль спустя семь месяцев после вторжения ВСУ в Курскую область.

За последние дни наступающие в Курской области российские войска освободили Суджу и ряд населенных пунктов в ее окрестностях. Из освобожденных районов эвакуировано 275 человек, введен запрет на посещение более 120 населенных пунктов, которые еще не обследовали саперы.

О ситуации в Судже и ее окрестностях читайте в репортаже корреспондента «Ъ».