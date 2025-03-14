В Курской области запрещено посещать более 120 населенных пунктов

В приграничных районах Курской области с 15 марта начнут действовать ограничения на перемещение мирных жителей в населенных пунктах, граничащих с зоной боевых действий, сообщило областное правительство. Посещать запрещается более 120 населенных пунктов, большая часть из них расположена в Суджанском районе.

«Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить»,— отметили в правительстве региона.

Жителям региона будет запрещено посещать некоторые населенные пункты в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском и Суджанском районах. Среди них — Суджа, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Богдановка и др.

В случае получения травм на территории указанных населенных пунктов власти региона не будут оказывать пострадавшим меры социальной поддержки.

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что 86% захваченной территории Курской области освобождено и задача выхода на государственную границу будет выполнена в кратчайшие сроки. 13 марта Минобороны подтвердило освобождение Суджи. До этого город оставался самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с августа 2024 года. По данным военного ведомства, за прошедшую неделю военнослужащие группировки войск «Север» освободили 29 населенных пунктов в Курской области.

Полина Мотызлевская