Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 275 человек

За сегодняшний день из курского приграничья были эвакуированы 34 человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов региона вывезено 275 человек, 11 из них — дети.

«174 наших жителя сейчас размещены в ПВР (пунктах временного размещения.— "Ъ"), всех остальных забрали родственники. Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Армия России продолжает наступление в Курской области и освобождает населенные пункты, которые ранее занимали ВСУ. В четверг, 13 марта, Минобороны объявило об освобождении Суджи.

Об эвакуации жителей Суджи — в материале «Ъ» «Мы старались не попадаться им на глаза».