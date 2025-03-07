Трамп планирует запретить гражданам из ряда стран въезжать в США

Президент США Дональд Трамп намерен ввести «красный» и «оранжевый» списки стран, гражданам которых будет запрещен или ограничен въезд в страну. Об этом сообщили газете The New York Times (NYT) американские чиновники. По их словам, перечень будет шире, чем разработанный господином Трампом в его первый президентский срок. Экс-лидер США Джо Байден отменил эту меру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Один из собеседников газеты уточнил, что сейчас «красный» список состоит из стран, граждане которых уже попадали под запрет,— это Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Добавить в него планируется Афганистан. Вчера, 6 марта, Reuters сообщило, что предполагаемые ограничения могут помешать свободному въезду в США и пакистанцев.

Гражданам из «оранжевого» списка государств выдадут только определенный вид виз: для состоятельных людей, отправляющихся в командировку, но не для мигрантов или туристов. При этом нет никакой информации о положении граждан с грин-карт или с действующими визами. Например, ранее многим гражданам Афганистана одобрили въезд в США в статусе беженцев.

Ужесточение миграционной политики было одним из главных предвыборных обещаний главы Белого дома Дональда Трампа. После вступления в должность в январе он подписал указы о чрезвычайном положение на границе с Мексикой и возведении стены.

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