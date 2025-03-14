Рубио: контакты Путина и Уиткоффа были позитивными и продуктивными

Госсекретарь США Марко Рубио назвал очень позитивными и продуктивными результаты переговоров 13 марта президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом господин Рубио заявил прессе на встрече глав министерств иностранных дел стран G7.

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Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

По его словам, после прибытия господина Уиткоффа в США администрация президента Дональда Трампа проанализирует предложения российской стороны. «Мы более тщательно проведем оценку позиции России. Затем президент оценит, какими будут следующие шаги»,— сказал господин Рубио (цитата по ТАСС).

Он отметил, что сторонам еще предстоит пройти «большой путь», чтобы окончательно урегулировать конфликт, но в вопросе установления перемирия на Украине наметилась «положительная динамика». «Я думаю, есть основания для осторожного оптимизма»,— заключил госсекретарь (цитата по Sky News).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла поздно вечером 13 марта. По словам господина Пескова, через господина Уиткоффа президент России «передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа». Господин Трамп оценил итоги встречи 13 марта как «очень хорошие и продуктивные».

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