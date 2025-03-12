Мэтью Сэвилл, глава отдела военных исследований в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI):

Фото: @MTSavill

«Украинцам удалось стабилизировать отношения с США. Но мы не знаем, на какие компромиссы им пришлось пойти в кулуарах… Мы не знаем, какие условия и требования к прекращению огня предъявят россияне и как они вообще отреагируют. За этой войной стоит много больших вопросов, которые обсуждаются в рамках всего процесса, потому что это на самом деле переговоры о том, чтобы начать переговоры. Прекращение огня, особенно такое, которое предусматривает возвращение американской военной помощи и разведданных, будет крайне полезным для украинцев. Это разочарует россиян, которые, возможно, надеялись убрать курский очаг до того, как начнутся главные переговоры».

Рафаэль Бер, обозреватель The Guardian, в прошлом специальный корреспондент в России и странах Балтии:

Фото: из личного архива

«Предлагаемая модель сделки, пусть об этом не говорится вслух, но особо и не скрывается,— раздел. Вашингтон получает доступ к украинским минеральным ресурсам. Москва получает жирный кусок Украины. Россия и Америка восстанавливают дипломатические отношения и коммерческие связи без какой-либо прежней суеты вокруг верховенства закона и прав человека — сделка олигархов. Есть много причин отказаться от такой сделки... Но ни одна из них не волнует Трампа».

Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке, бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе:

Фото: Andres Kudacki / AP

«Он (Путин.— “Ъ”) может сейчас согласиться на прекращение огня, а потом продолжит воевать. Всегда можно обвинить Украину в провокациях. Никто же не контролирует прекращение огня. Или он может сказать "да", а потом выложить на стол какие-нибудь реально жесткие требования, как, например, что Украина должна отказаться от остальной части областей».

Уолтер Кемп, старший советник Geneva Centre for Security Policy:

Фото: Global Initiative

«Чтобы прекращение огня было прочным, сторонам придется согласовать целый ряд технических деталей. Но даже временное прекращение огня открывает дорогу к переговорам, которые могут привести к окончанию войны… Думаю, что более реалистичным (в нынешней ситуации.— “Ъ”) будет определенная деэскалация, чем полное прекращение огня. Не всегда бывает так, чтобы прекращение огня было полным. Вы можете вести переговоры и одновременно стрелять».

Комментарии взяты из соцсетей и СМИ.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Яна Рождественская, Евгений Хвостик