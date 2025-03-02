Абхазия сделала выбор

Победил Бадра Гунба: в Абхазии обнародовали предварительные итоги выборов. Как сообщили в местном избиркоме, во втором туре бывший вице-президент частично признанной республики набрал почти 55% голосов. Его соперник — председатель оппозиционного «Абхазского народного движения» Адгур Ардзинба получил около 42%. В графе «против всех» отметку поставили менее 5% избирателей, а общая явка превысила 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бадра Гунба во время встречи с избирателями

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бадра Гунба во время встречи с избирателями

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Команды обоих кандидатов заявляли о нарушениях, например, якобы фиксировались попытки повторного голосования и волеизъявления от лица умерших людей. Также сообщалось о блокировании двух участков в сельской местности. Официальные результаты выборов опубликуют в течение трех дней. Нет сомнений, что президентом станет именно Гунба, однако его победа не гарантирует стабильности в стране, считает политолог Инал Хашиг: «Учитывая раскол и внутриполитический, и в обществе, он как на пороховой бочке будет сидеть. Так что, мне кажется, сейчас ликование от победы должно быть недолгим. Он стал президентом благодаря исключительно активной поддержке России. Политическая, социальная и экономическая помощь была оказана, через день в Сухум приезжали российские министры.

У Бадры Гунбы времени в обрез, оппозиция долго ждать не будет. Год-два, и потом опять начнут раскачивать внутриполитическую лодку.

Что касается будущего инвестиционного соглашения с Россией, то на тех прежних условиях вряд ли получится договориться, даже несмотря на то, что новый президент фактически является преемником свергнутого Аслана Бжании, продолжателем его дела. Тем не менее в Москве наверняка понимают, что это не очень здравая идея — предлагать ратифицировать столь непопулярную договоренность, которая уже не прошла».

В ноябре 2024-го частично признанную республику охватил политический кризис. Бывший президент Аслан Бжания уверял, что инвестиционное соглашение с Москвой привлечет дополнительные средства в экономику Абхазии. Однако оппозиция была убеждена, что условия выгодны исключительно российской стороне. При Бадре Гунбе параметры договора наверняка будут пересмотрены, но страна сохранит пророссийскую направленность, заметила директор информагентства «Апсныпресс» Манана Гургулия: «Москву всегда рассматривают здесь как стратегического партнера и союзника, как страну, которая обеспечивает безопасность Абхазии и оказывает ей серьезнейшую экономическую, социальную помощь. Поэтому эта линия будет продолжаться. Все хорошо знают, что вопрос об этом инвестсоглашении был очень болезненным, можно было его проработать аккуратнее. Но такая стрежневая стратегическая линия, думаю, не изменится. В Абхазии, честно говоря, нет человека, который станет выступать с антироссийскими настроениями, претендуя на роль серьезного политика.

Если говорить про перспективы туристического сезона, то не думаю, что в этом году он будет хуже, чем в 2024-м. Я больше чем уверена, что он будет достаточно активным, тем более с 1 мая уже полноценно должен быть введен в эксплуатацию сухумский аэропорт. Собственно, к сезону, несмотря на жесткие политические баталии, здесь готовятся. И я абсолютно уверена в том, что он будет вполне приличным и сюда приедет большое количество отдыхающих».

Свою независимость Абхазия провозгласила еще в 1994 году. За это время в частично признанной республике произошло девять крупных политических кризисов. Причина постоянной нестабильности — отсутствие внятной экономической стратегии у местных властей, считает руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин: «Я внимательно следил за предвыборной агитацией всех кандидатов: и Ардзинбы, и Гунбы. Но они почему-то предпочитали говорить только о каких-то мелких сиюминутных проблемах. Тот же Гунба просто заявлял: "Мы за взаимоотношения с Россией". Но скажите тогда, пожалуйста, конкретно, вы все-таки будете развивать абхазскую экономику и преимущественно в каких отраслях? Будут ли создаваться, например, крупные тепличные комплексы? Будут ли строиться мини-ГЭС на горных реках и какие-то новые промышленные предприятия? Насколько будет снижаться финансовая зависимость бюджета Абхазии от России?»

Накануне в Москве выстроились очереди из желающих принять участие в выборах президента Абхазии, сообщали российские информагентства. По данным сухумского избиркома, на участок в столице России пришло больше 3 тыс. человек. За Гунбу там отдали 55% голосов, за Ардзинбу — 45%.

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Никита Путятин