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СКР возбудил дело по факту убийства ВСУ пяти мирных жителей Суджанского района

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с убийством пяти мирных жителей Курской области солдатами ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следователи намерены установить всех причастных к преступлению лиц в ходе предварительного следствия.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что в начале февраля 2025 года вторгшиеся в Курскую область украинские военнослужащие обстреляли автомобиль с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться из Суджи. В результате погибли два человека. Также трех гражданских убили в селе Мартыновка Суджанского района, одного из них перед этим пытали.

Кроме того, житель села Казачья Локня рассказал, что военнослужащие ВСУ убили трех бойцов ВС РФ, взятых в плен. Перед этим их подвергли «жестоким пыткам».

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении 86% захваченной территории Курской области. На следующий день Минобороны подтвердило освобождение Суджи, остававшейся крупнейшим населенным пунктом, занятым подразделениями ВСУ с августа 2024 года. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что украинских военных осталось выбить из пяти населенных пунктов в курском приграничье.

О совещании президента в командном штабе в Курской области — в материале «Победители не судят».

Никита Черненко

Фотогалерея

Ситуация в освобожденных поселках Курской области

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Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Местная жительница встречает военнослужащего ВС РФ в освобожденной деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге в Суджанском районе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие во дворе одного из домов в освобожденном селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» на фоне поврежденной Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая комната жилого дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде Дмитриевской церкви

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная и гражданская техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Гаубица M777

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв украинского БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дмитриевская церковь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль у железнодорожного переезда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Домашняя свинья, оставленная эвакуированными жителями деревни Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие подразделения «Аида» спецназа «Ахмат»на фоне Дмитриевской церкви в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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