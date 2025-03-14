СКР возбудил дело по факту убийства ВСУ пяти мирных жителей Суджанского района

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с убийством пяти мирных жителей Курской области солдатами ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Следователи намерены установить всех причастных к преступлению лиц в ходе предварительного следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что в начале февраля 2025 года вторгшиеся в Курскую область украинские военнослужащие обстреляли автомобиль с мирными жителями, пытавшимися эвакуироваться из Суджи. В результате погибли два человека. Также трех гражданских убили в селе Мартыновка Суджанского района, одного из них перед этим пытали.

Кроме того, житель села Казачья Локня рассказал, что военнослужащие ВСУ убили трех бойцов ВС РФ, взятых в плен. Перед этим их подвергли «жестоким пыткам».

12 марта начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении 86% захваченной территории Курской области. На следующий день Минобороны подтвердило освобождение Суджи, остававшейся крупнейшим населенным пунктом, занятым подразделениями ВСУ с августа 2024 года. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что украинских военных осталось выбить из пяти населенных пунктов в курском приграничье.

О совещании президента в командном штабе в Курской области — в материале «Победители не судят».

Никита Черненко