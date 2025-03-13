Алаудинов: в Курской области осталось освободить пять населенных пунктов

Пять приграничных населенных пунктов осталось освободить от ВСУ в Курской области, сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Сегодня, 13 марта, стало известно о взятии под контроль российской армии всей территории Суджи в этом же регионе. ВСУ занимали город с августа 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Подразделениями Минобороны России ведется работа по полной зачистке оставшихся населенных пунктов. Два населенных пункта уже дочищаются, и пять населенных пунктов находятся дальше к границе»,— сказал господин Алаудинов.

В комментарии «РИА Новости» он отметил, что ситуация в Курской области «на данный момент хорошая».

В начале марта Апти Алаудинов говорил о переходе российской армии в Курской области в масштабное наступление. Помимо Суджи, сегодня ВС России освободили населенные пункты Меловой и Подол. Также нанесены поражения ВСУ у населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Отражена одна контратака.

Подробности — в материале «Ъ» «Суджа возвращается в Россию».