Вспышка сплава

Котировки золота на спот-рынке впервые в истории поднялись выше уровня $3 тыс. за тройскую унцию. Игра на повышение на рынке драгметаллов активизировалась на фоне нарастающей напряженности из-за торгового противостояния США с Европой. Как итог объем активов биржевых фондов, инвестирующих в золото, обновил многолетний максимум. Аналитики не исключают роста цен до $3300–3500 за унцию при условии дальнейшего усиления деглобализации, а также снижения ставки ФРС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Золотой слиток, произведенный на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Золотой слиток, произведенный на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным Investing.com, в пятницу, 14 марта, котировки золота на спот-рынке достигли отметки $3004,95 за унцию, тем самым установив новый исторический максимум. Игра на повышение возобновилась в начале недели, за это время котировки выросли на 3,4%. С начала года золото подорожало почти на 14%.

Обновление рекордной отметки связано с эскалацией напряженности в сфере международной торговли. Новый виток обострения был «войной пошлин» между США и ЕС.

Так, Еврокомиссия (ЕК) собирается ввести пошлины на американские товары суммарным объемом €26 млрд в ответ на американские пошлины в размере 25% на европейские сталь и алюминий, которые начали действовать с 12 марта. В частности, ЕК рассматривает возможность введения 50-процентных тарифов на американский виски. В ответ на это президент США Дональд Трамп уже заявил о готовности ввести 200% пошлины на алкоголь из Франции и других стран ЕС.

Эскалация торговых споров, инициированных президентом США Дональдом Трампом, может иметь пагубные последствия для мировой экономики, заявила 14 марта глава ЕЦБ Кристин Лагард. Причем пострадают экономики всех участников таких войн, включая американскую. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин обращает внимание, что ожидания существенного замедления экономического роста в США или введения экономики в рецессию привели к коррекции на американском фондовом рынке. 13 марта индекс S&P 500 опустился до 5500 пунктов, минимума с 11 сентября 2024 года. Даже с учетом отскока в пятницу к отметке 5610 пунктов индекс остается на 8,7% ниже исторического максимума, установленного 19 февраля. В таких условиях инвесторы традиционно увеличивают вложения в защитные активы.

По данным агентства Bloomberg, с 10 по 13 марта активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, выросли почти на 10 тонн, до 2,69 тыс. тонн, обновив максимум с ноября 2023 года. С начала года их активы выросли на 110 тонн.

О продолжительных покупках драгоценного металла говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America (учитывает данные EPFR), с начала года по 12 марта объем чистых инвестиций в золотые фонды превысил $13,7 млрд, причем только в последние четыре недели приток составил $9,8 млрд.

Наиболее интенсивно растут такие вложения в США и Китае. По данным крупнейшего в мире золотого фонда SPDR Gold Shares, только за последние три недели его активы увеличились почти на 43 тонны, превысив 905 тонн. Данные World Gold Council свидетельствуют о резком росте активов китайских аналогов. Только в феврале такие фонды нарастили активы на 21 тонну, до 131 тонны. «Инвесторы в КНР и в целом в Азии обеспокоены негативным влиянием американских тарифов на экономику Поднебесной, что дополнительно подогревает спрос на безопасные активы»,— отмечает господин Шульгин.

В таких условиях эксперты не исключают дальнейшего подъема цен на золото, как из-за сохраняющихся геополитических рисков, так и по техническим причинам.

«Пробитие важного психологического уровня в $3 тыс. за унцию может вызвать ускорение роста котировок из-за массового притока инвесторов, желающих "запрыгнуть в убегающий поезд"»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Она не исключает того, что в этом году цены смогут протестировать уровни $3100–3200 за унцию. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключает роста цен до $3300–3500 за унцию. «Торговые войны, усиление деглобализации, снижение ставки ФРС — эти факторы продолжат оказывать поддержку ценам на золото в этом году»,— считает господин Васильев.

Однако по мере дальнейшего роста цен будут усиливаться и негативные факторы. В первую очередь — падение спроса на металл со стороны промышленности, во главе с ювелирной отраслью, а также таких крупных покупателей последних лет, как центробанки и частные инвесторы. «Центробанки, ювелиры и частные инвесторы уже сократили покупки, что может ограничить дальнейший импульс. Китай, который был одним из крупнейших покупателей золота, также действует более осторожно»,— отмечает госпожа Николаева. При сохранении высоких темпов роста, по ее мнению, могут начаться продажи спекулянтов с целью зафиксировать прибыль.

Виталий Гайдаев